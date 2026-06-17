Alias ‘Cachaco’, presunto cabecilla señalado de homicidios y extorsiones, fue capturado en Antioquia

Resumen: Alias ‘Cachaco’, señalado cabecilla de zona del Clan del Golfo en Maceo y Yalí, fue capturado por las autoridades por homicidio agravado y concierto para delinquir.

Las autoridades capturaron a alias ‘Cachaco’, también conocido como ‘El Cojo’, señalado de ser uno de los cabecillas de zona de la estructura criminal Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en los municipios de Maceo y Yalí, en Antioquia.

El procedimiento fue realizado por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), con apoyo de los comandos Jungla y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. La diligencia de allanamiento y captura se llevó a cabo el pasado 9 de junio en el municipio de Maceo.

Según las investigaciones, alias ‘Cachaco’ era requerido por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Durante el operativo también fueron incautados dos teléfonos celulares que serán analizados como parte del proceso judicial.

De acuerdo con los organismos de seguridad, el capturado tendría una trayectoria criminal cercana a los diez años dentro de la organización ilegal.

Las autoridades lo señalan de coordinar acciones relacionadas con la expansión territorial del grupo armado, además del control de rutas utilizadas para actividades vinculadas al narcotráfico.

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Las investigaciones también lo relacionan con presuntos cobros extorsivos, tráfico ilegal de armas y la planeación de homicidios selectivos en esta zona del departamento, hechos que venían afectando la seguridad de las comunidades del Nordeste antioqueño.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que, al parecer, el detenido utilizaba como fachada una vinculación laboral con la empresa de acueducto del municipio. Según las autoridades, desde esa posición presuntamente obtenía información sobre movimientos de la Fuerza Pública para favorecer las operaciones de la estructura criminal.

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