Reabren puente de La Limona en San Antonio de Prado: Fico Gutiérrez anuncia solución definitiva para 2027

La Limona fue reabierta, tras 9 días desde el colapso de la banca

Minuto30.com .- Los habitantes de San Antonio de Prado recibieron este sábado 24 de enero una noticia esperada durante varias semanas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la reapertura total del puente de La Limona, una estructura clave para la movilidad del corregimiento que había presentado restricciones debido a daños estructurales y riesgos para los usuarios.

La reapertura restablece el flujo vehicular constante, devolviendo la conectividad a miles de personas que diariamente transitan entre el casco urbano del corregimiento y el resto del área metropolitana. Según el mandatario, esta medida prioriza la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes del sector.

Una solución temporal con miras al futuro

Aunque el paso de vehículos ha sido habilitado por completo, el alcalde Gutiérrez aclaró que la intervención actual forma parte de un plan de choque para mitigar los problemas de conectividad. Sin embargo, el compromiso de la administración distrital va más allá de una reparación superficial.

“Esta reapertura garantiza nuevamente la conectividad y la seguridad vial del sector. En 2027 entregaremos la obra definitiva, que corresponde a una solución estructural”, explicó Gutiérrez a través de sus redes sociales. Con esto, se busca poner fin a los problemas históricos de inestabilidad que han afectado este punto crítico de San Antonio de Prado.

Impacto en la movilidad y economía local

El puente de La Limona es una arteria vital para el transporte de carga, el servicio público y los vehículos particulares que abastecen al corregimiento. Su cierre o restricción previa había generado traumatismos en los tiempos de desplazamiento y afectaciones en el comercio local.

Con la reapertura total, se espera que el flujo económico de la zona se normalice. La comunidad, que ha liderado diversas peticiones para la atención de esta vía, recibió el anuncio con optimismo, aunque con la expectativa puesta en el cumplimiento de la obra estructural prometida para el próximo año.

El cronograma hacia 2027

La “solución definitiva” mencionada por el alcalde implica una ingeniería de mayor envergadura que la realizada actualmente. Se espera que en los próximos meses la Secretaría de Infraestructura Física detalle los diseños técnicos y el inicio de las licitaciones para la construcción del nuevo puente o el reforzamiento integral del actual.

Gutiérrez aprovechó la oportunidad para agradecer a los ciudadanos por su tolerancia ante los retrasos y las molestias causadas durante el tiempo que la estructura permaneció intervenida. “Gracias a todos por la paciencia”, concluyó el mandatario.

Reabrimos completamente el puente de La Limona en San Antonio de Prado .

Esta reapertura garantiza nuevamente la conectividad y la seguridad vial del sector. En 2027 entregaremos la obra definitiva, que corresponde a una solución estructural ✅.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 24, 2026

