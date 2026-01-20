¿Cuándo abren el puente La Limona? Esto dicen las autoridades

Resumen: Autoridades confirman que esta semana se abrirá el paso vehicular en el puente La Limona tras superar la socavación. Conozca el estado actual de las obras.

Los habitantes del sur del Valle de Aburrá finalmente ven una luz al final del túnel. Tras el colapso parcial generado por una grave socavación en el puente de La Limona, las autoridades locales confirmaron que el paso vehicular para carros particulares y transporte público quedará plenamente restablecido antes de que termine esta misma semana.

Hasta el momento, el tránsito por esta estructura clave se mantiene restringido exclusivamente para peatones y motociclistas, mientras avanzan a contrarreloj las obras y la estabilización de los estribos afectados.

La emergencia, provocada por la fuerza de las aguas, obligó a una intervención técnica de alta complejidad para evitar el desplome total de la estructura.

Según explicó Darwin Rosero, ingeniero de Infraestructura de Itagüí, el pasado sábado se logró realizar el encauzamiento de la quebrada, una maniobra fundamental para recuperar la losa de fondo que estaba debilitada por la socavación.

Gracias a estos trabajos, se ha recuperado la estabilidad estructural necesaria para garantizar que, a corto plazo, el puente pueda soportar nuevamente el peso de los automotores que conectan a Medellín con Itagüí.

Lea también: La Selección Colombia Femenina Sub-20 define su camino en el Sudamericano: conozca el calendario oficial

Actualmente, las labores se centran en un trabajo articulado con EPM, cuyos operarios están fijando las redes de gas y alcantarillado que atraviesan la zona. Una vez que las redes de servicios públicos estén aseguradas, se procederá a realizar las obras complementarias en la calzada.

Mientras esto ocurre, el Área Metropolitana mantiene activo un plan de contingencia de transporte para sectores como El Vergel, El Limonar, Singapur y Compartir, donde los ciudadanos cuentan con rutas circulares cada cuatro minutos para acercarlos al puente y facilitar el trasbordo peatonal.

Si las condiciones climáticas lo permiten y no surgen nuevos imprevistos técnicos, el flujo vial se normalizará en cuestión de días. Tanto la Alcaldía de Itagüí como el Área Metropolitana ratificaron su compromiso de entregar la obra esta semana, devolviendo la tranquilidad a miles de usuarios que han visto afectada su movilidad diaria.

Más noticias de Itagüí