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Resumen: El Tribunal Superior de Cali ratificó la condena de 12 meses de prisión contra José Gustavo Fierro, excoordinador de un centro zonal del ICBF, por acoso sexual a una compañera de trabajo. Según la investigación, el funcionario habría aprovechado su posición jerárquica para intentar besarla, tocarla y enviarle mensajes íntimos entre 2019 y 2021. Además de la pena de prisión, tendrá prohibido ejercer funciones públicas durante ese periodo. La defensa interpuso un recurso de casación para solicitar la revisión del fallo.

Ratifican condena contra excoordinador del ICBF por acoso sexual a una compañera de trabajo

El Tribunal Superior de Cali ratificó, en segunda instancia, la condena de 12 meses de prisión contra José Gustavo Fierro, excoordinador de un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hallado responsable del delito de acoso sexual contra una servidora de la misma entidad.

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que sustentaron la responsabilidad del funcionario. Según el material probatorio, el hombre se valió de su posición jerárquica para realizar conductas que atentaron contra la integridad sexual de la víctima.

Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021

De acuerdo con la investigación, los comportamientos por los que fue condenado Fierro se presentaron entre junio de 2019 y junio de 2021, cuando ejercía como coordinador de un centro zonal del ICBF.

La Fiscalía estableció que el funcionario habría aprovechado su posición como superior laboral para intentar besar a la mujer y tocarla en sus partes íntimas. Además, en distintas ocasiones habría buscado obligarla a mantener conversaciones de contenido sexual y le habría enviado mensajes de carácter íntimo a su celular.

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Deberá cumplir la pena en un centro carcelario

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El Tribunal Superior de Cali confirmó la sentencia emitida en primera instancia en marzo pasado, por lo que se mantuvo la pena de 12 meses de prisión. Según lo dispuesto por la justicia, Fierro Barahona deberá cumplirla en un establecimiento carcelario y no podrá acceder a beneficios relacionados con su ejecución.

Asimismo, tendrá prohibido ejercer funciones públicas durante el mismo periodo de la condena. La decisión se fundamentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía y valoradas durante el proceso judicial.

La defensa presentó un recurso de casación

Tras el fallo de segunda instancia, la defensa de José Gustavo Fierro interpuso un recurso de casación, mecanismo que permite solicitar la revisión de una sentencia por parte de la autoridad judicial competente, conforme a los requisitos establecidos por la ley.

Hasta el momento, la información suministrada por la Fiscalía no detalla el resultado de ese recurso, por lo que se desconoce si habrá cambios en la decisión. Entretanto, se mantiene la condena confirmada por el Tribunal Superior de Cali.