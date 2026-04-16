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    Consejo de Estado ratifica límites a alocuciones presidenciales

    Fallo vuelve a cuestionar el uso de la televisión por parte del Gobierno, estableciendo límites a las alocuciones del presidente Petro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Consejo de Estado ratifica límites a alocuciones presidenciales
    Foto de archivo.
    Consejo de Estado ratifica límites a alocuciones presidenciales

    Resumen: Consejo de Estado limita las alocuciones del presidente Petro por afectar la pluralidad informativa en televisión abierta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las alocuciones del presidente Petro quedaron bajo nuevas restricciones luego de que el Consejo de Estado ratificara un fallo que fija límites a este tipo de intervenciones en televisión abierta.

    En una decisión de segunda instancia, el alto tribunal concluyó que la frecuencia y extensión de varias transmisiones presidenciales excedieron los parámetros establecidos por la Constitución.

    Según el análisis, estas alocuciones llegaron a interferir con la programación habitual de los canales, lo que afectó el acceso de los ciudadanos a contenidos diversos.

    El fallo reconoce que el jefe de Estado tiene la facultad de dirigirse al país mediante estos espacios. No obstante, enfatiza que su uso debe ser excepcional, estar justificado por razones de interés público y guardar relación directa con sus funciones institucionales.

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    De acuerdo con la decisión, en algunos casos estas intervenciones no cumplían con dichos criterios, lo que generó preocupaciones sobre el derecho a la pluralidad informativa. En ese sentido, el tribunal consideró que se presentó una afectación a la libertad de los televidentes para elegir qué contenidos consumir.

    Como parte de las medidas, se ordenó ajustar el uso de estas transmisiones, estableciendo condiciones como evitar su uso reiterado, limitar su duración y garantizar que tengan una justificación clara. Estas directrices ya habían sido fijadas en una decisión previa y ahora quedan en firme tras la revisión judicial.

    La ratificación del fallo se produjo luego de un recurso presentado por el Gobierno, en el marco de una tutela que buscaba revisar la decisión inicial.

    Con esta determinación, el Consejo de Estado mantiene las restricciones y deja claro el alcance constitucional de las alocuciones presidenciales en Colombia.

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