¿Quieres estudiar? Abren más de 12 mil cupos con Matrícula Cero en Medellín

Resumen: Más de 12.000 cupos en universidades públicas de Medellín con beneficios como Matrícula Cero para el segundo semestre.

Los cupos para acceder a educación superior en Medellín vuelven a ser protagonistas, luego de que instituciones públicas anunciaran una amplia oferta académica para el segundo semestre del año, con miles de oportunidades disponibles para aspirantes a programas de pregrado y posgrado.

De acuerdo con la información oficial, en total se habilitaron más de 12.000 cupos en tres instituciones del Distrito: el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Institución Universitaria Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia. Estas entidades ofrecen programas en diferentes áreas del conocimiento, desde formación técnica hasta estudios avanzados.

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El ITM concentra la mayor parte de la oferta, con más de 8.000 plazas distribuidas en decenas de programas, incluidos algunos de nivel doctoral y especializaciones en áreas tecnológicas y científicas.

Por su parte, el Pascual Bravo dispone de más de 1.500 espacios académicos en campos como diseño, logística y nuevas tecnologías, con presencia tanto en Medellín como en otros municipios del departamento.

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En el caso del Colegio Mayor de Antioquia, la institución cuenta con cerca de 2.000 vacantes en programas relacionados con arquitectura, ciencias biológicas y construcción sostenible, entre otros. Esta diversidad busca responder a las necesidades del desarrollo urbano y social de la ciudad.

Además de la oferta académica, los aspirantes podrán acceder a beneficios como Matrícula Cero y apoyos económicos de sostenimiento a través de Sapiencia, lo que facilita tanto el ingreso como la permanencia en el sistema educativo.

Las inscripciones estarán abiertas hasta mediados de junio, con fechas diferenciadas según la institución. Las autoridades invitan a los interesados a consultar los portales oficiales para conocer los requisitos y procesos de admisión.

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