¡Raponazo frustrado! Capturan a dos hombres tras robo de celular en TransMilenio

Resumen: La Policía capturó a dos hombres señalados de cometer un raponazo en la estación Calle 75 de TransMilenio. Tras detener el articulado en el que intentaban huir, los uniformados recuperaron un celular avaluado en tres millones de pesos y dejaron a los implicados a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura en flagrancia de dos hombres señalados de participar en un hurto cometido bajo la modalidad de “raponazo” dentro del sistema de transporte masivo TransMilenio, en hechos ocurridos en la estación Calle 75, sobre la troncal Caracas.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se activó tras la oportuna reacción de uniformados del Grupo de Transporte Masivo, quienes lograron detener el articulado en el que se movilizaban los presuntos responsables del hecho.

Intervención inmediata y recuperación del elemento hurtado

Durante el registro al vehículo y a los implicados, los uniformados encontraron un teléfono celular avaluado en aproximadamente tres millones de pesos, el cual habría sido sustraído minutos antes mediante la modalidad de tirón o raponazo a través de una de las ventanas del articulado.

Los capturados son dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, de 27 y 31 años, quienes fueron reducidos en el lugar de los hechos sin que se registraran afectaciones adicionales a los usuarios del sistema.

Esto le podría interesar: Terminal de Transporte de Bogotá espera 190 mil viajeros este puente: estos son los destinos más buscados

Judicialización del caso

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tras su detención, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos hace parte de las acciones permanentes de control y vigilancia dentro del sistema de transporte masivo de la capital, con el fin de prevenir hechos delictivos que afecten a los usuarios.

Llamado a la ciudadanía

La Policía de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia en la ciudad, a través de la Línea de Emergencias 123.

Según la institución, la colaboración de los usuarios es clave para fortalecer las labores de prevención, mejorar la reacción policial y avanzar en la judicialización de quienes cometen delitos en el sistema de transporte público.