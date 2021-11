Rafa Castillo: «Es la mejor temporada de la história del Pereira en primera división»

Rafa Castillo, ex futbolista y reconocido hincha del Deportivo Pereira, habló con Minuto30 sobre la actualidad del conjunto «matecaña», su gran amigo y ex compañero Alexis Márquez, la final de Copa frente Atlético Nacional y el fútbol risaraldense en general.

Campeón con el Pereira del torneo de ascenso en el 2000, se siente feliz de ver al club en la excelente campaña que esta realizando este año, «haciendo un recuento esta es la mejor temporada de la história del club en primera división, no recuerdo otra igual», recordando a su vez que «estamos peleando dos torneos, dos finales».

El hoy formador deportivo, radicado en San Antonio (EE.UU.) donde posee su academia RC Elite, aprovechó para resaltar la labor de Alexis Márquez, a quién apoda «el flaco» de cariño y con quien tiene bonitos recuerdos en su comienzo con el equipo aurirojo: «a veces nos ibamos caminando 40 o 50 minutos para llegar al entrenamiento».

«Rodearse de buenas personas, que le aporten y que sepan más que él, ha sido la clave del flaco», afirmó Rafa al consultarle sobre el éxito del entrenador pereirano, agregando que «es un premio a la perseverancia» por lo que ha estado de entrenador de arqueros, por su permanencia en el equipo cuando sale o entra un técnico nuevo y «porque siempre cuando nadie aparece, él es quien da la mano».

Sin embargo, su perspectiva con el club de sus amores no es todo flores, «me atrevo a decir que somos el club del fútbol colombiano que ha tenido las peores administraciones», haciendo un llamado al presidente Omar Candamil para trabajar en todo un proyecto en el que no sea solo una buena campaña, si no que sea el comienzo de una história de buen futbol para cuadro matecaña.

«Nada hacemos esta temporada peleando finales y la siguiente peleando el descenso» exclamó Rafa, esperando que cuando acabe el torneo independiente del resultado, se mantenga la base del plantel que viene realizando una excelente campaña, además que tanto a jugadores como al cuerpo técnico se les pague puntual y lo merecido.

Desde la parte deportiva, el ex futbolista aseguró que sería un sueño acompañar a su amigo en la parte técnica pero por ahora esa ilusión se plantea imposible. Aunque si le gustaría trabajar a futuro en un proyecto deportivo que vaya más allá del club, involucrando consigo universidades, barrios y zonas aledañas del departamento, para favorecer la busqueda y formación de nuevos talentos.

Sobre Nacional asumió que aunque en el fútbol no hay nada escrito, se plantea muy difícil revertir el marcador adverso del juego de ida, pero aseguró igualmente que espera un Hernán Ramirez Villegas a reventar el próximo 24 de noviembre en reconociendo el buen trabajo del equipo.

A su vez, se lamentó por el resultado: «El Pereira tuvo dos opciones claras empezando el partido, si al menos una de esas (opciones) era gol, el partido hubiera sido muy diferente», destancando después la gran actuación que tuvo Aldair Quintana, portero verdolaga.

Rafa, quien ya sabe lo que es salir campeón frente Atlético Nacional, asemejó un poco esta final con la obtenida con el Independiente Medellín en 2004, en la medida que aunque su desenlace no es el mismo, si se enfrentaba un equipo humilde en cuanto a proceso y trabajo futbolistico se habla, frente a un rival que es siempre favorito por su cantidad de títulos como el verde paisa.

Para finalizar, Rafa aseguró que: «fue duro ver Alexis con lágrimas en el banco, porque siento lo mismo que él, por que sé el amor que tiene por el club, por que sé lo mucho que luchó por conseguir una final», pero explicó que el fútbol es cambiante y también viene una revancha en los cuadrangulares finales.

Revive estos ¡golazos! de Rafa Castillo jugando para el Deportivo Pereira:

Qué gran jugador era Rafa Castillo: Regate, explosión, técnica y zurda prodigiosa.

La nueva generación de hinchas de @Corpereira 💛❤ no alcanzó a verlo en su esplendor.

🔎Para quienes lo vieron… un recuerdo.

🔎Para los que no… se los presento. pic.twitter.com/Yn0eSaUfcq — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) April 16, 2020

