¡Un histórico de Holanda!, Alfredo Morelos estrena técnico en el Rangers

Giovanni van Bronckhorst, internacional con los túlipanes en 106 ocasiones como jugador, fue oficializado como nuevo entrenador del Rangers de Escócia, donde llega a sustituir a Steven Gerrard y donde dirigirá al atacante colombiano Alfredo «el búfalo» Morelos.

El neerlandés, asume al mando de «The Light Blues» con la idea mantener la buena campaña local conducida por el internacional inglés quien retorna al fútbol de su país, así mismo posicionar al club azul dentro de los torneos internacionales de la UEFA.

De igual manera, aunque no hay nada oficial, se especula con una posible llegada de Morelos a la Premiere League en el próximo periodo de transferencias, teniendo en cuenta que el jugador es del total gusto del nuevo entrenador del Aston Villa.

I am very excited and proud to be returning to Rangers as the club’s new manager. I can’t wait to meet all of you! pic.twitter.com/6qdJVbGBjn

— Gio van Bronckhorst (@The_real_Gio) November 18, 2021