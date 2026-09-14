Estrategia&Poder nombra a Mauricio Maestre como nuevo gerente

Resumen: Cada emoción tiene una razón. Sobre esa convicción se construyó Estrategia&Poder, y con ella hemos acompañado por más de diez años candidaturas y gobiernos en distintos países: medimos lo que la gente siente y lo convertimos en estrategia. Esa operación creció después del rotundo éxito de la campaña presidencial del 2026 en Colombia que llevó, de la mano de Carlos Suárez, a Abelardo De La Espriella a ocupar el primer cargo de los colombianos

Cada emoción tiene una razón. Sobre esa convicción se construyó Estrategia&Poder, y con ella hemos acompañado por más de diez años candidaturas y gobiernos en distintos países: medimos lo que la gente siente y lo convertimos en estrategia.

Esa operación creció después del rotundo éxito de la campaña presidencial del 2026 en Colombia que llevó, de la mano de Carlos Suárez, a Abelardo De La Espriella a ocupar el primer cargo de los colombianos.

Por lo tanto, la nueva Estrategia&Poder trabaja de forma simultánea desde Colombia y Estados Unidos, con proyectos que ya no son solo electorales sino que aborda gobiernos en ejercicio, gremios, empresa y asuntos públicos combinando de manera innovadora la creatividad humana y la inteligencia artificial aplicada a escalas que cambiaron la forma de hacer política para siempre.

Por decisión de Carlos Suárez, CEO de la firma, y con miras al crecimiento de una firma que hizo historia en 2026, Mauricio Maestre asume la Gerencia de Estrategia&Poder. Queda a su cargo la dirección general de la operación, la conducción de los proyectos y la negociación y contratación de toda la cartera de clientes.

QUIÉN LLEGA

Mauricio Maestre es abogado, con más de una década de práctica independiente en propiedad intelectual, contratos y estructuración deactivos intangibles.

Ha diseñado y operado estructuras societarias en Colombia y en Estados Unidos, y cursa la Maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja (España). Llegó a Estrategia&Poder a dirigir el área Administrativa y Legal; desde ahí ordenó los protocolos internos, el sistema comercial y la contratación de la firma.

Su aporte es de arquitectura. Estrategia&Poder sabe leer la emoción y convertirla en relato; lo que Maestre suma es el andamiaje que sostiene ese trabajo cuando crece porque tiene claro que la emoción se mide, pero el poder se estructura.

CIERRE DE UN CICLO

Carlos Andrés Arias Orjuela deja la gerencia de Estrategia&Poder para embarcarse en retos de carácter estratégico.

Carlos Suárez, CEO de la firma sostiene que “en épocas donde los clientes buscan acompañamiento continuo por lo convulso de la realidad, Carlos Andrés empezará un nuevo camino más alejado de lo administrativo y enfocado en lo estratégico”.

LO QUE NO CAMBIA

Carlos Suárez sigue al frente de la línea estratégica y de la conducción estructural de cada proyecto de la mano de un equipo profesional probado en cada uno de sus campos. El método tampoco cambia: investigar, inspirar, conectar, y hacer historia.

Somos estrategas incondicionales, creativos sin límites, compañeros de mil batallas.