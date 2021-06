Para la poderosa hinchada que asiste constantemente al Atanasio le es muy común escuchar o gritar cuando nuestro equipo está jugando mal, el estribillo: “quítate la camiseta, dásela a la hinchada que la suda más”.

Lo mismo es la manera de protestar cuando se evidencia que los jugadores en la cancha no están entregando lo mejor de si para alcanzar el objetivo de ganar un partido o por lo menos el de agradar a su hinchada.

Si bien este reconocido estribillo es usado para un fin determinado, lo que está aconteciendo en estos momentos con el mayor accionista, su sobrino presidente, los miembros de la nefasta dirigencia y su junta directiva, da para unir las voces de una hinchada poderosa que está inconforme con su manejo administrativo y gritarles una y otra vez, quítate la camiseta.

En primer lugar, hay que decirle al presidente ejecutivo del Deportivo Independiente Medellín que se quite la camiseta puesto que no tiene ni los méritos y menos la credibilidad ante la poderosa hinchada como para portarla. Sus constantes salidas en falso ante la opinión pública, quererse parecer como el “niño bueno” con un trato de ‘tico’ y las reiteradas mentiras a la afición escarlata, nos dan para manifestarle públicamente que nuestra ‘sagrada’ se respeta.

El más pasado, aquel que la afición roja no quiere, al que le manifiestan una y otra vez que se largue, que venda el equipo, que respete a la afición y por ende que de igual manera se quite la camiseta, es al señor Raúl Giraldo Gómez. Su descaro no tiene límites, su manera de manipular a la poderosa hinchada con una supuesta venta del equipo, está más que trillado puesto que no es de su interés.

A los miembros de la junta directiva del “Equipo del Pueblo” también les decimos que se quiten la camiseta toda vez que los mismos ejercen funciones de papel, donde poco o nada aportan a engrandecer nuestra institución.

Que se quiten la camiseta los señores Luis Santiago Cuartas el mismo que sin tapujo alguno manifestó públicamente que está feliz por el renacer del nuevo Medellín ¿A cuál Medellín se estará refiriendo? Sería muy interesante que como abogado y asesor jurídico le dijera al mayor accionista, que de una vez por todas devuelva por ejemplo el dinero de los abonos que muchos poderosos seguidores están reclamando los cuales aun entregando toda la documentación solicitada por el área encargada, llevan largos periodos sin recibirlo.

El señor Pedro Ardila, aquel que como asesor financiero ha puesto todos los palos a la rueda para que de una u otra manera no se hagan las inversiones necesarias por parte del “Embeleco de don Raúl”.

Que se quite la camiseta el señor Carlos Mario Diez al cual no se le ve su experiencia en una de las áreas más importantes que debe tener un equipo como lo es el mercadeo y lo comercial. Si hay un vacío grande en el Deportivo Independiente Medellín es precisamente estos dos componentes, de ahí que el aporte de este administrador de negocios sea nulo.

El mismo Juan Fernando Vélez aquel que públicamente manifiesta ser el más hincha del poderoso, pero con sus desacertadas asesorías en el manejo administrativo, se evidencie y se entienda el porque el “Equipo del Pueblo” es manejado como una tienda de barrio.

Decir que la señora Yelsi Pérez se quite la camiseta, sería una contradicción de quien nunca la ha tenido puesta y menos por su desconocimiento del fútbol.

Así como cuando se les gritan a los jugadores por su mal desempeño, falta de amor propio y entrega por nuestra ‘sagrada’, hoy la poderosa hinchada le dice a cada uno de los que conforman su junta directiva, presidencia ejecutiva y mayor accionista, quítate la camiseta.

