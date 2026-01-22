Resumen: El quinto tren del Metro de Bogotá ya está en el patio taller de Bosa. Conozca detalles de los vagones, las pruebas dinámicas en el viaducto y el avance del proyecto.

¡Cada vez más cerca! Llegó el quinto tren del Metro de Bogotá y ya tiene fecha para rodar por el viaducto

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó que el quinto tren de la Línea 1 ya se encuentra en suelo bogotano, tras completar una travesía épica que inició el pasado 17 de diciembre en China.

Los seis vagones que integran esta unidad arribaron al puerto de Cartagena a mediados de enero y recorrieron cerca de 1.000 kilómetros por las carreteras nacionales hasta ingresar por el occidente de la ciudad con destino al patio taller de la localidad de Bosa, donde serán ensamblados.

Con la llegada de este equipo, el proyecto alcanza un avance del 70,72 % al cierre de 2025, consolidando la flota que transformará los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos.

Actualmente, un equipo interdisciplinario de expertos realiza el acople mecánico y eléctrico de los vagones, preparando el terreno para las pruebas estáticas y dinámicas.

Estas evaluaciones son rigurosas: se verifica desde el sistema de tracción y frenado hasta los mandos de información al pasajero, simulando incluso fallas técnicas para garantizar que la tecnología 100% automática responda con seguridad ante cualquier eventualidad.

Lea también: ¡No los dejaron solos! El angustiante rescate de tres uniformados tras explosión en campo minado en Anorí

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Según el cronograma oficial, a partir de junio de este año, los trenes certificados comenzarán pruebas dinámicas sobre un tramo de seis kilómetros del viaducto.

Esto significa que los habitantes de sectores aledaños al hospital de Kennedy empezarán a observar el movimiento de los vehículos, circulando sin pasajeros, entre el patio taller y la estación cuatro. Estas maniobras buscan validar el rendimiento de los motores en condiciones reales antes de la gran apertura.

Cada tren, con sus 134 metros de largo, tiene la capacidad de movilizar a 1.800 personas a una velocidad promedio de 42,5 kilómetros por hora. Por ahora, se espera que los 25 trenes restantes sigan llegando progresivamente hasta octubre, completando así el arsenal tecnológico que promete sacar a Bogotá del rezago en transporte masivo.

Más noticias de Bogotá