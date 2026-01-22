Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tres soldados del Ejército fueron evacuados de emergencia tras ser heridos por explosivos en Anorí, Antioquia. El helicóptero Ángel del CACOM 5 realizó el traslado a Medellín.

¡No los dejaron solos! El angustiante rescate de tres uniformados tras explosión en campo minado en Anorí

La Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó un helicóptero “Ángel” para salvar la vida de tres soldados del Ejército Nacional que resultaron gravemente heridos en Antioquia.

Tres uniformados fueron víctimas de una acción terrorista en la vereda Los Trozos, municipio de Anorí, donde grupos armados ilegales activaron un campo minado con artefactos explosivos improvisados.

Debido a la complejidad de las heridas, los militares requerían un traslado urgente hacia Medellín para recibir atención quirúrgica y especializada.

La misión, liderada por el Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5), enfrentó múltiples desafíos técnicos.

Las tripulaciones debieron sortear condiciones meteorológicas adversas y la difícil topografía de la zona para extraer a los soldados de manera segura.

Durante el trayecto aéreo hacia el Batallón Pedro Justo Berrío en Medellín, personal médico militar a bordo se encargó de estabilizar los signos vitales de los afectados, garantizando que el impacto de la onda explosiva no comprometiera su integridad antes de llegar a los centros hospitalarios.

Hasta el momento, las autoridades militares en Antioquia mantienen operativos en la zona de Anorí para ubicar a los responsables de la instalación de estas trampas mortales.

Por su parte, los tres uniformados permanecen bajo observación médica con pronóstico reservado.

