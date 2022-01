En las últimas horas, se conoció que Juan Fernando Quintero no podrá estar en el próximo partido de las Eliminatorias y James Rodríguez sufre una molestia muscular, motivo por el cual el técnico Reinaldo Rueda está obligado a diseñar un plan B para los encuentros con Perú y Argentina.

Quintero sufrió una lesión leve en el ligamento colateral interno de su rodilla izquierda, luego de su participación en el amistoso con Honduras en donde anotó el primer gol de la victoria de la Selección. Por ahora se conoce que estará 10 días ausente.

Por su parte, James, no jugó en el último partido del Al Rayyan, a causa de una molestia muscular, conforme informó en las redes sociales el club. Hasta el momento no se conoce el grado de la lesión ni el tiempo de incapacidad.

Así las cosas, Rueda deberá buscar opciones de reemplazo de los volantes, los cuales se encontraban en la lista para los determinantes duelos frente a Perú y Argentina.

#jamesrodriguez has a light soreness in his leg muscles.

James tiene una molestia leve en uno de los músculos de la pierna. pic.twitter.com/iZcV8ruxjl

