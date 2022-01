El también baterista de la banda Tres de Corazón Pipe Muñoz había sido denunciado por causar un aborto a su expareja

Este martes, 18 de enero, por medio de sus redes sociales, Felipe Muñoz Lara más conocido como “Pipe Muñoz”, publicó un vídeo en el que comparte con sus seguidores una noticia muy importante tanto para él como para su familia: fue declarado inocente.

En la audiencia en donde un juez de la República debía pronunciarse y dictar el fallo en el delito por el cual estaba siendo investigado y acusado, se logró comprobar su inocencia, respuesta que le fue dada y que él no dudó en compartir.

Muñoz, quien es conocido por ser uno de los líderes de la barra Los del Sur de Atlético Nacional, explicó que el fallo fue de carácter absolutorio, es decir, un juez de la República lo absolvió y exoneró de cualquier responsabilidad por el delito que se le acusaba.

Cabe recordar que el líder estuvo inmerso en una polémica desde el año 2019 debido a una denuncia interpuesta en su contra por el delito de aborto sin consentimiento.

“La justicia colombiana me acaba de absolver del delito por el que se me acusaba. Gracias a quienes me escribieron por su apoyo, respaldo y credibilidad, es un honor para mí contar con todos ustedes”, escribió Muñoz.

Pese a que se demostró su inocencia, asegura que quiere mantener la serenidad y se la pide a sus seguidores. Puntualiza que solo desea su tranquilidad y la de los suyos.

El baterista resalta que en la sociedad hay que ser cuidadosos para no satanizar a una persona, no criminalizarla, ni acabar con su reputación e imagen.

“Es importante dejar la reflexión del cuidado, de no destruir personas sin esperar a que la ley se pronuncie y a que el debido proceso se efectúe para demostrar la inocencia o culpabilidad de un ser humano”, expresó Pipe Muñoz.