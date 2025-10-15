Resumen: Explosión atribuida a las Disidencias de las Farc en una torre de energía cerca de la vía Bello-Copacabana genera cierre vial. Autoridades encontraron una pancarta del Frente 36 en el sitio del atentado.

¡Tremendo estruendo! Atentado con explosivos a torre de energía en Bello: señalaron a las disidencias Farc

Un atentado con explosivos, presuntamente atribuido a las disidencias de las Farc, se registró en la madrugada de este miércoles 15 de octubre en el sector de Machado, cerca de la vía que comunica a Bello con Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá.

La fuerte detonación, reportada por la comunidad de La Gabriela, tuvo como objetivo una torre de energía. Afortunadamente, la infraestructura no fue derribada.

El hecho obligó a las autoridades a realizar un cierre total de la doble calzada Bello-Machado, generando caos vehicular en la mañana y afectando a cientos de conductores.

De inmediato, un equipo antiexplosivos de la Policía acordonó la zona para llevar a cabo una inspección detallada, en busca de posibles artefactos adicionales.

En el lugar de la detonación, los uniformados encontraron una pancarta alusiva al Bloque Magdalena Medio, Frente 36, lo que indica que esta estructura criminal instaló la carga.

A pesar de la magnitud del estruendo, los bomberos de Bello confirmaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Esta situación de orden público se suma a otros casos recientes de ataques contra torres de energía en el Área Metropolitana de Medellín.

