Resumen: El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha revivido oficialmente su aspiración a la Presidencia de la República para 2026 tras recibir el aval del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) en una cumbre realizada en Pasto. Este respaldo político resulta crucial para su campaña, ya que le permite sortear los recientes obstáculos jurídicos y administrativos impuestos por la Registraduría y el CNE a su proceso de recolección de firmas, asegurando así su lugar en la contienda electoral bajo la protección de la personería jurídica de este partido tradicional.

Quintero encontró la fórmula para ser candidato a la Presidencia: le dieron el aval de un partido de indígenas

En un giro inesperado para la contienda electoral que se avecina, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha logrado asegurar su participación en las elecciones presidenciales de 2026. Tras una cumbre política sostenida en la ciudad de Pasto, el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) oficializó la entrega de su aval al exmandatario antioqueño.

Este respaldo surge como un salvavidas político crucial para Quintero, cuya candidatura había quedado en la cuerda floja tras una serie de reveses jurídicos y administrativos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, que habían dificultado su inscripción mediante firmas y su participación en consultas previas.

Un “Plan B” que se convierte en realidad

La reunión en la capital de Nariño selló una alianza que se venía rumorando en los pasaderos políticos. Las directivas de AICO, un partido con personería jurídica vigente y de origen ancestral, decidieron abrir sus puertas al líder del movimiento Independientes, permitiéndole sortear las inhabilidades que amenazaban con dejarlo fuera del tarjetón.

“Recibimos con humildad y responsabilidad este mandato de las autoridades indígenas. Es un aval para la gente, para los que no se rinden y para quienes creen que el cambio no puede detenerse ante la burocracia,” habrían sido las palabras de Quintero tras confirmarse la decisión.

El contexto de la decisión

El camino de Quintero hacia la Casa de Nariño ha estado marcado por la turbulencia. Hace tan solo unas semanas, su aspiración parecía naufragar luego de que la Registraduría rechazara su comité de firmas y se presentaran disputas legales sobre su participación fallida en la consulta del Pacto Histórico.

Analistas políticos señalan que el aval de AICO no es solo un trámite administrativo, sino una jugada estratégica. Al cobijarse bajo un partido con estatus especial y reconocimiento constitucional, Quintero podría blindar su candidatura frente a futuras demandas de doble militancia o errores de procedimiento, permitiéndole entrar directamente a la primera vuelta o negociar con mayor fuerza en una eventual coalición de centro-izquierda, como el Frente Amplio.

¿Qué sigue para la campaña?

Con el aval en mano, se espera que Daniel Quintero inicie en enero de 2026 una gira nacional agresiva, buscando capitalizar el voto de opinión y el descontento de sectores que no se sienten representados ni por la oposición tradicional ni por el oficialismo actual.

Sin embargo, el reto no es menor. Quintero deberá convencer a una base electoral escéptica y explicar su alianza con un movimiento indígena, un sector con agendas muy específicas sobre territorio y autonomía, que ahora deberá armonizar con su propuesta de modernización tecnológica y cambio urbano.

Por ahora, la noticia sacude el tablero de ajedrez político: Daniel Quintero está oficialmente de vuelta en la carrera.

