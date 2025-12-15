Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín impulsa la primera infancia con libros en inglés y apoyo alimentario en Buen Comienzo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó una nueva estrategia pedagógica dirigida a la primera infancia que busca fortalecer el aprendizaje de un segundo idioma desde edades tempranas.

A través del programa Buen Comienzo y la apuesta Medellínglish, la alcaldía de Medellín entregará libros infantiles en inglés a todas las niñas y niños inscritos en las distintas modalidades del programa.

Se trata de material pedagógico diseñado especialmente para la primera infancia, que incorpora contenidos auditivos accesibles mediante códigos QR, permitiendo que padres, madres y cuidadores acompañen el proceso de lectura tanto en español como en inglés.

La iniciativa busca fomentar el aprendizaje a través del juego, la creatividad y la interacción familiar, fortaleciendo los vínculos afectivos mientras se desarrollan habilidades lingüísticas básicas.

“Los niños se llevan un paquete pedagógico con libros en inglés que incluyen códigos para acceder al audio. Así, las familias pueden practicar durante todo el mes, acompañar la lectura y fortalecer el vínculo entre padres e hijos”, explicó el alcalde Federico Gutiérrez.

La Alcaldía realizó una selección cuidadosa de los contenidos, garantizando su pertinencia con un enfoque lúdico, inclusivo y acorde a los principios de atención integral de Buen Comienzo.

Adicionalmente, durante el receso de Navidad y Año Nuevo, todas las niñas, niños, mujeres gestantes y lactantes vinculadas al programa recibirán paquetes alimentarios, con el fin de asegurar la continuidad nutricional en el cierre de 2025 e inicio de 2026. Solo en este año, el programa ha distribuido más de 228.000 paquetes alimentarios en la ciudad.

Gracias a estas estrategias y al seguimiento nutricional permanente, Medellín logró reducir el índice de desnutrición aguda infantil del 1,1% al 0,4%, a través de programas como Buen Comienzo 365 y Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer.

Esta última iniciativa mantendrá habilitada su línea telefónica 604 385 5555, extensión 9896, para reportar casos de desnutrición infantil o bajo peso en mujeres gestantes y lactantes.

Finalmente, el alcalde anunció que la ciudad avanza en la construcción de cuatro nuevos jardines infantiles y en la adecuación de todas las sedes físicas del programa. “Nada es más importante que la niñez. La vamos a seguir cuidando”, concluyó.

