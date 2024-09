Murió Francisco Lopera, reconocido investigador sobre el Alzheimer

Minuto30.com .- Este martes 10 de septiembre murió el académico e investigador Francisco Lopez Restrepo, quien fue reconocido en enero como uno de los máximos investigadores sobre el Alzheimer en el mundo.

Según medios nacionales, el doctor Francisco Lopera padecía de un tumor metastásico en cerebro, que le habría ocasionado la muerte.

Una eminencia en enfermedades degenerativas cerebrales

Francisco Lopera Restrepo, profesor, investigador y coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia —GNA— de la UdeA, recibió el Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro este 14 de abril del 2024, en Estados Unidos.

Lopera Restrepo fue el primer investigador de América Latina en recibir este premio que se otorga anualmente y reconoce los logros de un investigador científico que realiza un trabajo innovador, hace descubrimientos relevantes e impulsa el campo de estudio en enfermedades degenerativas cerebrales como alzhéimer y pick.

Este reconocimiento, considerado el más prestigioso en el campo de la investigación de las enfermedades neurodegenerativas en el mundo.

Universidad de Antioquia expresa su pesar

