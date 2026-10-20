Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Danilo Rojas Betancourth fue elegido presidente de la JEP para 2026-2028 con 23 votos. Asumirá el 5 de noviembre, en medio de un recorte de $181.000 millones.

¿Quién es Danilo Rojas? El magistrado que dirigirá la JEP hasta 2028

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya tiene nuevo presidente. Este martes 20 de octubre, la Sala Plena del tribunal eligió al magistrado Danilo Rojas Betancourth para dirigir la JEP durante el periodo 2026-2028.

Rojas obtuvo 23 votos y se impuso sobre los otros dos aspirantes, los magistrados Reinere Jaramillo Chaverra y Camilo Suárez Aldana. Los tres hacen parte del Tribunal para la Paz y de su Sección de Apelación, la última instancia de la justicia transicional.

La elección se definió entre tres candidatos de la misma Sección de Apelación, así que la presidencia quedará en manos de uno de los magistrados que revisan en última instancia las decisiones del tribunal.

Danilo Rojas asumirá oficialmente el cargo el próximo 5 de noviembre, cuando termina el periodo de Alejandro Ramelli Arteaga, quien lidera la institución desde noviembre de 2024.

Su elección llega en un momento clave para la JEP, en medio de la discusión por el recorte presupuestal previsto para 2027.

¿Quién es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la JEP?

Danilo Rojas es abogado de la Universidad Libre. Tiene especializaciones en Instituciones Jurídico Políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional, y en Derecho Público Administrativo de la Universidad Santo Tomás.

Además, tiene una maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Su formación, centrada en el derecho público, hace parte del perfil con el que llega a la presidencia del tribunal.

Lea también: Medellín, primera ciudad de Colombia en probar entregas de paquetes con drones: así funcionan

Actualmente integra la Sección de Apelación de la JEP. Desde allí firmó la decisión con la que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se mantuvo dentro de la jurisdicción.

Por esa decisión, la Procuraduría recusó a Rojas junto con otros cuatro magistrados.

Como presidente, Rojas tendrá la tarea de dirigir, coordinar y representar a la institución durante los próximos dos años. También estará a cargo de la gestión administrativa y judicial del tribunal.

Uno de los mayores desafíos de su administración será enfrentar la reducción de recursos aprobada para la JEP en 2027.

El Congreso de la República aprobó el presupuesto para ese año, que incluye un recorte de 181.000 millones de pesos para la entidad.

Esta disminución representa un reto para el funcionamiento de la justicia transicional y para el avance de sus procesos judiciales.

La JEP tiene a su cargo el esclarecimiento de crímenes graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, una labor que deberá continuar a pesar de las restricciones de recursos.

En ese contexto, el nuevo presidente deberá buscar la forma de mantener el ritmo de los procesos y cumplir con las obligaciones judiciales del tribunal con un presupuesto más reducido.

La llegada de Rojas también coincide con un momento en el que la Sección de Apelación, de la que hace parte, ha tomado decisiones de alto impacto, como la relacionada con la permanencia de Mancuso en la jurisdicción.

La elección se hizo en la Sala Plena, el órgano que reúne a los magistrados de la JEP y que escoge a quien preside la institución.

Con 23 votos a su favor, Rojas se convirtió en el nuevo rostro de la JEP para los próximos dos años, en reemplazo de Ramelli Arteaga.

Desde el 5 de noviembre, el magistrado tendrá en sus manos la dirección de una institución que, además de sus retos judiciales, deberá ajustarse a un presupuesto menor.

Por ahora, la JEP se prepara para el cambio de presidencia, mientras siguen las discusiones sobre el impacto que tendrá el recorte de recursos en su trabajo durante el próximo año.

Más noticias de Colombia