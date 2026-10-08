Resumen: Un reto viral en Cartagena terminó con la muerte de un adolescente de 15 años, tras accionarse un arma que manipulaba con otro menor. Policía alerta a padres.

¡Querían imitar un video y terminó en tragedia! Adolescente murió en Cartagena por un reto con un arma

Un reto viral en Cartagena, que comenzó como la imitación de un video en redes sociales, terminó en tragedia. Un adolescente de 15 años murió luego de que se disparara un arma de fuego que manipulaba junto a otro menor, de 14, en una vivienda del barrio Camilo Torres.

De acuerdo con las primeras versiones, los dos jóvenes tenían el arma para recrear un video que habían visto en redes, cuando esta se accionó de forma accidental.

El adolescente de 15 años recibió el impacto y fue llevado a un centro asistencial, pero murió ese mismo día.

El otro menor, de 14 años y cercano a la víctima, quedó a disposición de la autoridad competente. La investigación busca aclarar cómo se produjo el disparo y por qué ambos jóvenes tuvieron acceso al arma.

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Las autoridades lamentaron que este reto viral en Cartagena, que parecía un juego, terminara en tragedia para dos familias. Por eso, hicieron un llamado a padres y cuidadores para vigilar de cerca lo que los niños consumen e imitan en redes sociales.

Los expertos coinciden en que las redes llegaron para quedarse, por lo que los padres deben acercarse al mundo digital de sus hijos para guiarlos.

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