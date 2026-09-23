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Resumen: Racifo Acosta fue enviado a la cárcel tras ser señalado de agredir y amenazar a su empleadora dentro de una pastelería de Usaquén, Bogotá, la noche del 23 de julio. Según la Fiscalía, el hombre habría reclamado el pago anticipado de su salario y, ante la negativa de la mujer, presuntamente la golpeó hasta hacerla caer y luego continuó atacándola en otra zona del establecimiento. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro médico. Acosta fue capturado el 21 de septiembre y la Fiscalía le imputó homicidio en grado de tentativa, cargo que no aceptó.

¡Quería su salario por adelantado! Envían a la cárcel a señalado de agredir a su empleadora en Bogotá

Un hombre identificado como Racifo Acosta fue enviado a un centro carcelario luego de ser señalado por la Fiscalía General de la Nación de agredir a su empleadora dentro de una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido durante la noche del pasado 23 de julio, cuando, según el material probatorio recopilado por el ente acusador, el procesado habría acudido a reclamar el pago anticipado de su salario.

La situación habría escalado después de que la mujer se negara a realizarle el pago. De acuerdo con la Fiscalía, Acosta presuntamente la golpeó hasta hacerla caer y posteriormente la trasladó hacia una zona con menor visibilidad dentro del establecimiento.

La agresión habría continuado en otra zona del establecimiento

Según la investigación, una vez en ese lugar, el hombre habría continuado golpeando a la mujer y además la habría amenazado.

Los gritos de auxilio alertaron a personas que se encontraban cerca de la pastelería, quienes acudieron al lugar para ayudar a la víctima. Posteriormente, la mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Con el avance de las labores investigativas, la Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que le permitieron solicitar una orden de captura contra Acosta.

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La orden fue finalmente ejecutada el 21 de septiembre, cuando el señalado fue ubicado y capturado en una vía pública de Bogotá.

Fiscalía le imputó tentativa de homicidio

Tras la captura, un fiscal de la Seccional Bogotá presentó al procesado ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa.

Acosta no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.

Durante las audiencias, una juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La investigación continúa en manos de las autoridades, que deberán establecer las circunstancias que rodearon la agresión ocurrida en el establecimiento comercial de Usaquén.