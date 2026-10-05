Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La ofensiva contra el crimen en Bogotá dejó 52 personas capturadas y la incautación de 28 armas de fuego, 17 kilogramos de estupefacientes y más de 45 millones de pesos en efectivo. Los operativos se realizaron en ocho localidades y permitieron intervenir casos relacionados con hurto, tráfico de drogas, extorsión, homicidio, porte de armas y falsificación de productos. Entre los resultados está la captura de alias ‘Marciano’, además de cinco personas señaladas de participar en un hurto en Fontibón y un hombre requerido por un caso de secuestro y tortura ocurrido en Buenaventura.

¡Quería quedarse con el negocio! Capturan a ‘Marciano’, señalado de tomar el control de ‘La Firma’ en Bogotá

La ofensiva de las autoridades contra estructuras y actividades delincuenciales en Bogotá dejó 52 personas capturadas durante la última semana, luego de diferentes labores de investigación, vigilancia y 35 diligencias de registro y allanamiento realizadas en ocho localidades de la capital.

Entre los resultados se destaca la captura de alias ‘Marciano’, un hombre que, según la investigación adelantada por la Policía, habría intentado asumir el control del negocio de venta de drogas que quedó tras la desarticulación de la banda conocida como ‘La Firma’.

La estructura había sido golpeada en julio de 2025, cuando 13 de sus integrantes fueron capturados después de una investigación que se extendió durante 18 meses e incluyó interceptaciones telefónicas. Tras este procedimiento, las autoridades identificaron a un nuevo actor que presuntamente habría buscado quedarse con el negocio criminal en el sector de Roma, en la localidad de Kennedy.

El operativo contra alias ‘Marciano’

De acuerdo con la investigación de la Policía, alias ‘Marciano’ habría asumido el control territorial de la venta de estupefacientes en esta zona de Kennedy. El hombre fue capturado y durante el procedimiento las autoridades reportaron la incautación de dos armas traumáticas, munición, cinco kilogramos de marihuana y dinero en efectivo.

Este caso hizo parte de una intervención más amplia adelantada por la Policía Nacional, con participación de unidades como la SIJIN, SIPOL, GAULA y las patrullas de vigilancia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Las acciones estuvieron dirigidas contra diferentes conductas delictivas, entre ellas hurto, tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, extorsión, homicidio y estafa.

Cinco capturados por un hurto en Fontibón

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la localidad de Fontibón, donde fueron capturadas cinco personas señaladas de ingresar a un establecimiento comercial utilizando armas de fuego para cometer un hurto.

Según la información entregada por las autoridades, los implicados habrían buscado llevarse licor y otros elementos del establecimiento. La mercancía que pretendían hurtar estaría avaluada en 40 millones de pesos.

El procedimiento se sumó a las acciones desarrolladas durante la última semana como parte de la ofensiva contra delitos de alto impacto en diferentes sectores de Bogotá.

Inmueble era utilizado para falsificar agua embotellada

Otro de los operativos se realizó en la localidad de Santa Fe. Allí, las autoridades encontraron un inmueble que, al parecer, era utilizado para falsificar y comercializar agua embotellada.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Durante el procedimiento fueron encontrados diferentes elementos que estarían destinados a la preparación y presentación del producto para su posterior circulación, entre ellos garrafones, etiquetas, precintos, tapones y equipos utilizados para sellarlos.

De acuerdo con el balance de las autoridades, esta intervención representó una afectación a las rentas criminales cercana a los 192 millones de pesos.

Captura en El Dorado por un caso ocurrido en Buenaventura

Las operaciones también permitieron ubicar en Bogotá a personas que serían requeridas por hechos investigados en otras ciudades del país.

Esto le podría interesar: ¡Tremenda granizada! Bogotá pasó del calor a un fuerte aguacero

En el aeropuerto El Dorado, un hombre de 32 años fue capturado mediante una orden judicial. Según la investigación, sería uno de los presuntos responsables del secuestro y tortura de un taxista, ocurrido el 24 de febrero de 2023 en el barrio Juan XXIII de Buenaventura.

El procedimiento se realizó dentro de la misma ofensiva desarrollada por las autoridades en Bogotá, que incluyó acciones de investigación y vigilancia para ubicar a personas vinculadas a diferentes hechos delictivos.

Armas, drogas y dinero incautados

Además de las capturas, el balance general de los operativos realizados durante la última semana dejó la incautación de 28 armas de fuego, 17 kilogramos de estupefacientes y más de 45 millones de pesos en efectivo.

Entre las sustancias incautadas se encuentran marihuana, base de coca y cocaína, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades.

En total, las intervenciones se desarrollaron en ocho localidades de Bogotá y comprendieron 35 diligencias de registro y allanamiento, en una estrategia que permitió intervenir diferentes actividades relacionadas con estructuras y hechos delictivos.

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123.