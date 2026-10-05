¡Tremenda granizada! Bogotá pasó del calor a un fuerte aguacero

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Resumen: Fuertes lluvias y granizadas se registraron este lunes en Bogotá, especialmente en Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy.

Después de las altas temperaturas registradas durante la jornada, Bogotá pasó a un escenario de fuertes precipitaciones y granizo en varios sectores de la ciudad durante la tarde de este lunes 5 de octubre.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) comenzó a reportar lluvias de consideración desde las 2:50 de la tarde, con presencia de precipitaciones en diferentes zonas de la capital.

Uno de los fenómenos que llamó la atención fue la caída de granizo en sectores del occidente de Bogotá. De acuerdo con los reportes conocidos, las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy registraron fuertes lluvias acompañadas de granizadas.

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El cambio en las condiciones meteorológicas se presentó luego de una jornada marcada por temperaturas elevadas en la capital, generando un contraste en pocas horas y provocando precipitaciones de intensidad en distintos puntos.

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Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación para establecer cómo evoluciona el sistema de lluvias y si se presentan nuevas afectaciones relacionadas con las condiciones climáticas.

Ante la presencia de lluvias fuertes y granizo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los reportes oficiales y tomar precauciones durante sus desplazamientos, especialmente en sectores donde las precipitaciones puedan reducir la visibilidad o afectar la movilidad.

Por ahora, los reportes se concentran en las lluvias y granizadas registradas en diferentes localidades de la ciudad, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan monitoreando el comportamiento del clima durante la tarde.

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