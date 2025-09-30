Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡No pudo con la voz de la conciencia! Confesó haber matado a una persona en El Volador

Minuto30.com .- Un hombre se presentó el lunes 29 de septiembre ante las autoridades, para confesar que cometido un homicidio el día domingo 28 en el sector del Cerro El Volador.

El individuo manifestó a la Policía su disposición a llevarlos al lugar exacto donde se encontraba el cuerpo.

Las unidades de la Policía se trasladaron con el presunto agresor al sitio indicado, y efectivamente, confirmaron el hallazgo de un cuerpo. La víctima se encontraba en un barranco, en una zona de muy difícil acceso.

Debido a la complejidad del terreno, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, para realizar las labores de recuperación del cadáver.

El presunto agresor está actualmente bajo custodia de los uniformados. Las autoridades competentes adelantan las diligencias de inspección técnica a cafáver para esclarecer completamente los hechos.

