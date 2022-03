Video: Federación Mexicana y Liga MX informaron sanciones para hinchas y directivos del Querétaro

Este martes se desarrollo una Asamblea extraordinaria de dueños de la Liga MX donde se decidió el futuro para el Club Querétaro, las sanciones que recibirá y que medidas se tomarán en el fútbol mexicano tras los enfrentamientos entre las barras de los Gallos Blancos y los hinchas de Atlas en el estadio La Corregidora el pasado sábado.

La reunión estuvo encabezada por Mikel Arriola presidente de la Liga MX y Yon de Luisa presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, donde se tomó la determinación de no desafiliar totalmente al equipo albiazul pero si recibirá sanciones ejmplares tanto directivos como hinchas.

Medidas y prohibiciones para Querétaro y el fútbol mexicano en general

* El compromiso finalizará 3 x 0 a favor del conjunto visitante (Atlas).

* El estadio La Corregidora no contará con aficionados por un año, Querétaro tendrá que jugar sin público durante este tiempo.

* La barra organizada de los Gallos Blancos conocida bajo el nombre de La Resistencia, no podrá ingresar a los partidos como local durante 3 años consecutivos y como visitante no podrá hacer presencia en los estadios al menos por un año.

* Las categorías femenina y juvenil del conjunto albiazul deberán pagar 1´500.000 pesos mexicanos (cerca de 266 millones de pesos colombianos) para poder jugar.

* Los directivos del equipo local: Adolfo Ríos, Gabriel Solares, Manuel Velarde y Greg Taylor quedarán vetados durante 5 años para poder ejercer algún tipo de actividad dirigencial.

* Los principales agresores y culpables en desatar la tragédia en La Corregidora el pasado sábado, quedarán vetados de por vida para ingresar a los escenarios del fútbol mexicano además de enfrentar acciones legales con la Fiscalia.

* La Barra 51, hinchada organizada de Atlas, tendrá la prohibición durante 6 meses para ingresar a los estadios en calidad de visitante.

* Hasta nuevo aviso no estará permitido el ingreso de barras visitante de ninguna institución en los torneos del fútbol mexicano.

Informe Fiscalia de Querétaro

Según informó la fiscalia de la ciudad, ya fueron identificados 26 posibles responsables de desatar la violencia en el compromiso entre los Gallos Blancos y el Atlas el pasado sábado y donde el ente investigador afirmó que de los señalados ya fueron capturados 10 de ellos.

Así mismo, la barra oficial del conjunto visitante, Atlas, anunció que hasta el día de hoy continúan desaparecidos 5 de sus integrantese informaron de haber recibido constantes amenazas posterior a la pelea dentro del estadio.

Cuenta @CLMerlo que Querétaro no será desafiliado de la Liga MX y se tomarán las siguientes medidas: ➡️No jugará en su estadio durante 1 año y, donde lo haga, será a puertas cerradas ➡️Los directivos serán suspendidos por 5 años para ejercer cargos ➡️El club deberá ser vendido pic.twitter.com/RA1BelHdbq — VarskySports (@VarskySports) March 8, 2022

También podría interesarte: Video: Gol de Luis Díaz al Norwich fue elegido el gol del mes en Liverpool.