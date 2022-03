Video: Gol de Luis Díaz al Norwich fue elegido el gol del mes en Liverpool

La admiración por Luis Diaz en Inglaterra es inmensa, desde su llegada a robado elogios de hinchas periodistas, entrenadores, compañeros, rivales y ex futbolistas, pero ahora el guajiro recogió su primer reconocimiento al anotar el mejor gol del mes de febrero en Liverpool.

La distinción que realiza la propia institución y que seleccionan los hinchas reds en la pagina oficial, seleccionó al ex Junior y Porto por su gol ante el Norwich City el pasado 19 de febrero.

El compromiso fue por la Premier League y terminó 3 x 1, siendo el gol de «lucho» el tercer tanto para el conjunto de Klopp.

Dentro del Top 5 que encabezó el guajiro también fueron destacados los goles de Salah, Mané, Matip y Elliott en lo corrido del mes.

A special team move finished off in style 😍

Luis Diaz’s first goal for the Reds has won Goal of the Month for February 👏 pic.twitter.com/iM9LoqoE0N

— Liverpool FC (@LFC) March 8, 2022