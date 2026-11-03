Resumen: La familia de Ana María Ramírez, la niñera colombiana de 23 años que murió en el accidente de un jet privado en Palm Beach, pidió a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos agilizar la entrega de sus restos, un proceso que podría tardar hasta 18 meses. Su hermana contó a Blu Radio que se enteraron de la tragedia por redes sociales y recordó la última videollamada, minutos antes del despegue.

«Queremos darle una despedida»: piden agilizar la repatriación de la niñera colombiana que murió en jet

La familia de Ana María Ramírez Cetina, la niñera colombiana de 23 años que murió el domingo 1 de noviembre en el accidente de un jet privado en Palm Beach, Florida, le pidió a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que agilicen el proceso para la entrega de sus restos, un trámite que, según les han dicho, podría tardar hasta 18 meses.

El llamado lo hizo Angie Alejandra Ramírez, hermana de la joven, en diálogo con Blu Radio, donde también contó cómo se enteraron de la tragedia y recordó la última videollamada que tuvo con Ana María, minutos antes del despegue.

«Queremos darle una despedida»: el llamado de la familia

Uno de los principales reclamos de los familiares es la demora en el proceso para recibir los restos de Ana María. «No nos han dado más respuestas. Nos dicen que es un proceso largo, que se puede tardar hasta 18 meses, pero queremos que sea lo más ágil posible porque realmente sí, sí queremos darle una despedida a Ana María», afirmó Angie Alejandra.

Por eso hizo un llamado a las autoridades de ambos países: «Queremos que el proceso nos lo ayuden a agilizar, que nos den respuestas. Necesitamos respuestas claras porque realmente hay muchas cosas que especulan, que salen, hay cosas que no son verdad».

La familia se enteró de la tragedia por redes sociales

Angie Alejandra contó que la familia supo de lo ocurrido por internet, antes de cualquier confirmación oficial. «Realmente por internet vi muchos, muchos videos, muchas cosas. Supuse la verdad, pero no quería creer que fuera ella hasta que mi mamá me lo confirmó», relató.

La última conversación entre las hermanas ocurrió el domingo en la mañana, en el aeropuerto, minutos antes del despegue. Ana María le hizo una videollamada a su hermana mientras estaba con los dos niños que cuidaba. «Yo le envié una foto de mi bebé y un video y me dijo que ella lo veía apenas aterrizara y me envió fotos pues del avión. Y ya desde ahí no volví a recibir respuesta de ella», recordó.

Quién era Ana María Ramírez, la niñera colombiana víctima del jet

Ana María Ramírez Cetina era una joven bogotana de 23 años, ingeniera biomédica, que residía en Colorado, Estados Unidos. Según su hermana, había salido del país buscando un mejor futuro y para estar cerca de su madre.

«Ana María era una persona increíble. Mi hermana era una persona con muchas virtudes. Era profesional, ella era ingeniera biomédica», afirmó Angie Alejandra, y agregó: «Quería mejores oportunidades. Quería salir, quería buscar, quería saber qué podía hacer de más, quería expandirse».

Desde enero trabajaba como niñera de Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos, los hijos de Adam Robinson y Helen Sharp, quienes también murieron en el siniestro. El vínculo con la familia era cercano: «Ella quería mucho a la familia Robinson, realmente ellos también la querían ya como parte de la familia. Ana María amaba a Charlie. Amaba a Emma, ella se la pasaba todo el tiempo con los niños, incluso con la perrita de ellos que se llamaba Bonnie», contó su hermana, quien aseguró que conoció personalmente a los Robinson: «Eran personas muy buenas. Ella era muy feliz».

Ese afecto también quedó plasmado en el comunicado conjunto de los familiares de las víctimas, que recordó a Ana María como una persona que cuidaba a los niños con ternura y devoción, al punto de ser considerada parte de la familia.

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Lo que se sabe del accidente del jet en Palm Beach

El avión privado Learjet 60 se estrelló el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida, y las nueve personas que viajaban a bordo murieron. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a North Eleuthera, en Bahamas.

De acuerdo con las comunicaciones con el control aéreo, la tripulación reportó hielo, lluvia y turbulencia antes de declarar una emergencia. Las autoridades también señalaron que la aeronave se estaba rompiendo en el aire antes de caer y que el impacto obligó a evacuar a unas 400 personas de la zona residencial.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente, que aún no han sido establecidas oficialmente.

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Mientras avanzan las pesquisas, la familia de Ana María Ramírez espera respuestas para poder darle el último adiós.