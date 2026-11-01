Resumen: Se conoció el audio de las comunicaciones entre la piloto del Learjet 60 que se estrelló este domingo en Palm Beach, Florida, y el centro de control aéreo de Miami. En la grabación se escucha a la piloto reportar hielo y turbulencia, pedir ascenso y, minutos después, declarar Mayday en medio de un descenso descontrolado. Las nueve personas a bordo murieron.

«¡Nos vamos a estrellar!»: el audio de la piloto de la avioneta que cayó en Florida

Las últimas palabras de la piloto de la avioneta que se estrelló este domingo en el sur de Florida, en Estados Unidos, con nueve personas a bordo, estremecen. En el audio de las comunicaciones con el centro de control aéreo de Miami, grabado por el sitio especializado LiveATC.net y difundido en redes sociales, se escucha cómo la tripulación del Learjet 60 pasó en cuestión de minutos de reportar turbulencia y hielo a declarar una emergencia desesperada, con el avión cayendo en picada a más de 20.000 pies por minuto.

El vuelo, con matrícula N722BD, había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a North Eleuthera, en las Bahamas. La grabación, de poco menos de dos minutos, recoge el intercambio completo entre la piloto y el controlador del Centro Miami, y fue revisada también por la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24, que confirmó la secuencia con sus datos de rastreo.

Foto: Redes Sociales.

Todo comenzó con un reporte de malas condiciones. «Turbulencia moderada, más o menos 700 pies, 600 pies», indicó la piloto, que volaba a 35.000 pies de altura. Cuando el controlador le preguntó la temperatura del aire exterior, respondió que era de -47 °C y agregó: «Estamos manejando el hielo, pero hay turbulencia moderada. Vamos directo a Freeport».

El controlador le respondió que la estaba integrando a su espacio aéreo y que la turbulencia debería mejorar más adelante. La piloto agradeció y pidió que le avisaran si había mejores condiciones de vuelo. Instantes después, la tripulación informó un nuevo inconveniente: «Ahora estamos captando precipitación. Necesitamos ascender a 370». El controlador autorizó de inmediato el ascenso al nivel de vuelo 370, es decir, 37.000 pies, y le pidió no desviarse más a la derecha de su rumbo por tráfico.

Fue la última instrucción que la aeronave pudo acatar. Lo que siguió fue una dramática sucesión de llamadas de auxilio. «Estamos descendiendo 8.000. ¡Mayday, Mayday! Estamos descendiendo 10.000 pies por minuto», reportó la piloto. El controlador le pidió declarar emergencia y la respuesta dejó en evidencia la gravedad del momento: «Estamos en condición de sobrevelocidad, descendiendo 20.000 pies por minuto».

El controlador le dio discreción total de altitud y le pidió que le dijera qué necesitaba. Entonces se escuchó la frase más estremecedora de la grabación: «¡Nos vamos a estrellar contra el suelo!». «Estoy aquí con usted, hábleme», contestó el controlador, en un intento por mantener la comunicación. La piloto alcanzó a reportar una última cifra: «Estamos descendiendo 22.000 pies y estamos inclinados 60 grados». «Miren afuera, miren afuera», fue la última instrucción del controlador, que siguió llamando a la aeronave sin obtener respuesta.

Los datos de Flightradar24 reflejan la misma caída vertiginosa que se escucha en el audio: la última señal del avión lo registró a 8.750 pies y, durante el descenso, la velocidad vertical superó los 32.000 pies por minuto, en una pronunciada curva a la derecha. La aeronave, un Learjet 60 fabricado en 2004, se precipitó hacia las 12:50 del mediodía sobre una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, y estalló en llamas junto a la vía Military Trail, dejando un enorme cráter en el pavimento.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas que iban a bordo perdieron la vida. Las autoridades no han establecido las causas del accidente: la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación, con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA), y por ahora el contenido del audio solo muestra lo que la tripulación reportó en sus últimos minutos, sin que se conozca qué originó la pérdida de control.

El audio se conoció horas después de la tragedia y se suma a los videos grabados por testigos que muestran la caída del avión y la explosión. Mientras tanto, la zona permanece acordonada, con cerca de 600 residentes de una comunidad de casas móviles reubicados y Military Trail cerrado hasta nuevo aviso.

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