Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Hoy juega Colombia! Enfrenta a Canadá en amistoso de preparación para el Mundial

    • ¡Hoy juega Colombia! Enfrenta a Canadá en amistoso de preparación para el Mundial

    ¡Hoy juega Colombia! Enfrenta a Canadá en amistoso de preparación para el Mundial
    Colombia enfrenta a Canadá hoy en Harrison, NJ, amistoso clave para la preparación al Mundial 2026 de Néstor Lorenzo. Foto: FCF
    Compartir:
    • ¡Hoy juega Colombia! Enfrenta a Canadá en amistoso de preparación para el Mundial

    Resumen: La Selección Colombia Masculina de Mayores, dirigida por Néstor Lorenzo, continúa su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, tras golear a uno de los anfitriones, se enfrentará a otro, Canadá, en un partido amistoso este martes 14 de octubre a las 7:30 p.m. en el Sport Illustrated Stadium de Harrison, NJ, el mismo lugar donde Colombia ganó 1-0 con gol de James Rodríguez en 2014, siendo este encuentro arbitrado por un equipo estadounidense liderado por Guido González y transmitido por el Canal Caracol y RCN.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Masculina de Mayores, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, sigue con su ciclo de preparación con miras a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

    Luego de derrotar por goleada a uno de los anfitriones del Mundial de la FIFA 2026, ahora se prepara para medirse contra otro anfitrión.

    Este martes, 14 de octubre, el combinado nacional se enfrentará a Canadá en su segundo partido amistoso de la actual fecha FIFA.

    El compromiso se llevará a cabo a las 7:30 p.m. en el Sport Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, NJ.

    El estadio en Harrison, NJ, ya fue testigo del último enfrentamiento entre ambas selecciones en 2014.

    ¡Hoy juega Colombia! Enfrenta a Canadá en amistoso de preparación para el Mundial

    Ese partido concluyó con una victoria 1-0 para Colombia, gracias a un gol anotado por James Rodríguez en el minuto 75.

    Para el encuentro de hoy, las designaciones arbitrales todas provenientes de Estados Unidos está encabezado por el árbitro Guido González.

    González estará asistido por los asistentes Ryan Graves y Jose Da Silva, mientras el cuarto árbitro será Ricardo Montero.

    El compromiso se podrá ver a través del Canal Caracol, RCN y sus plataformas digitales.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Gloria para Colombia! Salim Hanna domina la F4 italiana y se corona campeón de novatos con récord de victorias

    ¡Doble Oro! Alexander Jiménez brilla y cierra con broche de oro el histórico Mundial de Aguas Abiertas para Colombia

    ¡Una belleza! Colombia será protagonista del «clásico suramericano» en semis del Mundial Sub-20

    Goleada de ensueño: Colombia arrasó 4-0 a México en la fecha FIFA con show de goles

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    ¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el Atanasio

    ¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el Atanasio

    ¡El DIM sin piedad! Con goleada, el ‘Poderoso’ prácticamente sacó de competencia a Once Caldas

    ¡El DIM sin piedad! Con goleada, el ‘Poderoso’ prácticamente sacó de competencia a Once Caldas

    ¿Cuándo juega el DIM? El ‘Poderoso’ visitará a Once Caldas en la fecha 15

    ¿Cuándo juega el DIM? El ‘Poderoso’ visitará a Once Caldas en la fecha 15

    ¡Contra todo y contra todos! Investigarán a Morelos y a Atlético Nacional por penal frente a Boyacá Chicó

    ¡Contra todo y contra todos! Investigarán a Morelos y a Atlético Nacional por penal frente a Boyacá Chicó


    [grupos] [fixture items="7"]