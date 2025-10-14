La Selección Colombia Masculina de Mayores, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, sigue con su ciclo de preparación con miras a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

Luego de derrotar por goleada a uno de los anfitriones del Mundial de la FIFA 2026, ahora se prepara para medirse contra otro anfitrión.

Este martes, 14 de octubre, el combinado nacional se enfrentará a Canadá en su segundo partido amistoso de la actual fecha FIFA.

El compromiso se llevará a cabo a las 7:30 p.m. en el Sport Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, NJ.

El estadio en Harrison, NJ, ya fue testigo del último enfrentamiento entre ambas selecciones en 2014.

¡Hoy juega Colombia! Enfrenta a Canadá en amistoso de preparación para el Mundial

Ese partido concluyó con una victoria 1-0 para Colombia, gracias a un gol anotado por James Rodríguez en el minuto 75.

Para el encuentro de hoy, las designaciones arbitrales todas provenientes de Estados Unidos está encabezado por el árbitro Guido González.

González estará asistido por los asistentes Ryan Graves y Jose Da Silva, mientras el cuarto árbitro será Ricardo Montero.

El compromiso se podrá ver a través del Canal Caracol, RCN y sus plataformas digitales.

