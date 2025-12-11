Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    La pólvora no descansa en Antioquia: 63 lesionados y unidad de quemados sin espacio en Medellín

    Antioquia sigue encendiendo alarmas: 63 quemados por pólvora y la unidad de quemados en Medellín está al límite.

    Publicado por: Melissa Noreña

    La pólvora no descansa en Antioquia: 63 lesionados y unidad de quemados sin espacio en Medellín
    Foto para ilustrar la nota /Alcaldía Mayor de Bogotá.
    La pólvora no descansa en Antioquia: 63 lesionados y unidad de quemados sin espacio en Medellín

    Resumen: Antioquia registra 63 lesionados por pólvora en la temporada 2025-2026. Cinco casos nuevos y la unidad de quemados de Medellín está al 100% de ocupación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Gobernación de Antioquia reforzó su campaña Soy Antipólvora para llamar nuevamente a la ciudadanía a evitar el uso de pólvora durante las celebraciones decembrinas, luego de que el último reporte del Instituto Nacional de Salud confirmara un nuevo incremento en las lesiones por artefactos pirotécnicos en el departamento.

    Entre las 8:00 a.m. del 10 de diciembre y las 8:00 a.m. de este jueves 11 de diciembre, se registraron cinco casos nuevos, lo que eleva la cifra total a 63 lesionados en la temporada 2025-2026. De ellos, 19 corresponden a menores de edad, 44 a adultos y seis a personas con amputaciones.

    Lea también: La Selección Colombia Sub-16 inicia microciclo de diciembre con la mira en el CONMEBOL Sub-17

    Los casos más recientes

    Bello: un hombre de 31 años sufrió laceraciones y quemaduras de segundo grado en la cara mientras observaba un chorrillo.

    Medellín: un adolescente de 16 años presentó lesiones en miembros inferiores y mano por manipular voladores y un bebé de un año resultó con quemaduras de primer grado en brazos, como observador, por contacto con un “palito”.

    Entre las 2:01 p.m. y las 8:00 a.m. del día siguiente, se registraron dos nuevos casos:

    Copacabana: joven de 20 años con quemadura y contusión en la mano por chorrillo.

    Medellín: niño de 5 años sufrió daño auditivo tras la exposición a luces de bengala.

    La Gobernación informó que la unidad de quemados en Medellín se encuentra al 100% de ocupación, una señal de alerta que intensifica el llamado a evitar cualquier tipo de manipulación de fuegos pirotécnicos.

    Hasta el momento, no se han registrado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol en el departamento.

    La pólvora no descansa en Antioquia: 63 lesionados y unidad de quemados sin espacio en Medellín

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.