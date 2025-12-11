Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Antioquia registra 63 lesionados por pólvora en la temporada 2025-2026. Cinco casos nuevos y la unidad de quemados de Medellín está al 100% de ocupación.

La pólvora no descansa en Antioquia: 63 lesionados y unidad de quemados sin espacio en Medellín

La Gobernación de Antioquia reforzó su campaña Soy Antipólvora para llamar nuevamente a la ciudadanía a evitar el uso de pólvora durante las celebraciones decembrinas, luego de que el último reporte del Instituto Nacional de Salud confirmara un nuevo incremento en las lesiones por artefactos pirotécnicos en el departamento.

Entre las 8:00 a.m. del 10 de diciembre y las 8:00 a.m. de este jueves 11 de diciembre, se registraron cinco casos nuevos, lo que eleva la cifra total a 63 lesionados en la temporada 2025-2026. De ellos, 19 corresponden a menores de edad, 44 a adultos y seis a personas con amputaciones.

Los casos más recientes

Bello: un hombre de 31 años sufrió laceraciones y quemaduras de segundo grado en la cara mientras observaba un chorrillo.

Medellín: un adolescente de 16 años presentó lesiones en miembros inferiores y mano por manipular voladores y un bebé de un año resultó con quemaduras de primer grado en brazos, como observador, por contacto con un “palito”.

Entre las 2:01 p.m. y las 8:00 a.m. del día siguiente, se registraron dos nuevos casos:

Copacabana: joven de 20 años con quemadura y contusión en la mano por chorrillo.

Medellín: niño de 5 años sufrió daño auditivo tras la exposición a luces de bengala.

La Gobernación informó que la unidad de quemados en Medellín se encuentra al 100% de ocupación, una señal de alerta que intensifica el llamado a evitar cualquier tipo de manipulación de fuegos pirotécnicos.

Hasta el momento, no se han registrado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol en el departamento.

