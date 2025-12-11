La Selección Colombia Sub-16 inicia microciclo de diciembre con la mira en el CONMEBOL Sub-17

La Selección Colombia Masculina Sub-16 ha sido convocada para llevar a cabo su séptimo y último microciclo de trabajo del año 2025.

Este ciclo es fundamental en la preparación de los jóvenes talentos de cara al próximo CONMEBOL Sub-17, que se disputará en 2026.

Bajo la dirección del técnico Fredy Hurtado, el equipo buscará consolidar su proceso y afinar detalles de cara a los retos internacionales que se avecinan.

El microciclo de concentración se desarrollará en Bogotá, donde los juveniles trabajarán intensamente del 10 al 14 de diciembre. Inmediatamente después de su etapa de preparación en la capital, el equipo emprenderá viaje hacia Chile.

En territorio chileno, la ‘Tricolor’ Sub-16 tiene programado disputar dos partidos amistosos de alto nivel entre el 15 y el 21 del mismo mes, encuentros que servirán como una importante prueba para evaluar el progreso del grupo en un contexto de competencia internacional.

El director técnico Fredy Hurtado ha hecho pública la lista de los 21 jugadores que harán parte de este crucial microciclo.

La convocatoria incluye a promesas de diversos clubes del país, como Luigi Joel Ortiz Mañunga (Deportivo Cali), Samuel Martínez Valencia (Atlético Nacional) y Freyder Alexis Celis Vega (Millonarios).

La inclusión de talentos como Zinedine Zidane Bedoya Morales y José Rafael Escorcia De La Cruz, ambos de Atlético Nacional, subraya la amplitud de la base de jugadores que maneja el cuerpo técnico.

La nómina está compuesta por jóvenes de once departamentos, lo que resalta el trabajo de captación a nivel nacional.

Esta fase de preparación, que culmina con los duelos en Chile, es un paso clave para el desarrollo deportivo y personal de los convocados, quienes buscan un lugar en la selección que representará al país en el torneo suramericano.

Los partidos amistosos serán el termómetro ideal para medir el nivel competitivo del equipo antes de entrar en la recta final de su preparación para el campeonato continental de 2026.

