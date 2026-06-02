Llevan días luchando contra el fuego: Bomberos Bello continúa atendiendo una quema no controlada

Resumen: Bomberos Bello continúa atendiendo una quema no controlada en Potrerito. Las altas temperaturas y los materiales involucrados dificultan la extinción de la emergencia.

Los organismos de atención de emergencias mantienen las labores para controlar una quema no controlada que afecta un predio ubicado en la vereda Potrerito, en Bello.

La situación se presenta desde el pasado viernes y, debido a las condiciones del material comprometido, las tareas de extinción continúan desarrollándose varios días después del inicio del incidente.

Desde las primeras horas de este martes 2 de junio, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello permanece en la zona ejecutando maniobras especializadas para reducir los riesgos asociados a la quema no controlada.

Las acciones se concentran en la inundación por sectores del terreno con el propósito de disminuir las altas temperaturas y extinguir los puntos calientes que aún permanecen activos.

Según informaron las autoridades, la emergencia involucra principalmente acumulaciones de madera prensada mezclada con residuos de construcción, entre ellos ladrillos y baldosas. Estas características han dificultado el acceso y la efectividad de las labores operativas, obligando a implementar procedimientos más complejos y prolongados.

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La zona afectada corresponde a un cúmulo de materiales de aproximadamente 40 metros de longitud y cerca de 5 metros de altura.

Además, en algunos sectores se han registrado temperaturas cercanas a los 800 grados centígrados, lo que representa un reto adicional para los equipos encargados de la mitigación.

En la atención de la quema no controlada también participan profesionales del SIATA y de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello.

Las entidades continuarán realizando seguimiento permanente y coordinando acciones junto con los responsables del predio para avanzar en la reducción de la emergencia y minimizar las afectaciones ocasionadas por la emisión de humo a las comunidades cercanas.

La Alcaldía de Bello reiteró el llamado a la ciudadanía para comprender las dificultades operativas que implica este tipo de eventos y recordó que las quemas no controladas pueden generar impactos ambientales, riesgos para la salud pública y posibles consecuencias legales para quienes las provoquen.

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