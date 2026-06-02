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Resumen: El DAGRD de Medellín ejecutó más de 2.600 inspecciones de seguridad en espectáculos y parques de diversión. Las autoridades ya preparan los operativos para la Feria de las Flores 2026.

¡No se les escapa nada! DAGRD aprieta medidas en conciertos y parques de atracciones en Medellín

Un estricto despliegue de prevención y control se ejecuta en la capital de Antioquia para blindar la integridad ciudadana en los escenarios de entretenimiento masivo. La Alcaldía de Medellín, coordinada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos, reportó que se han completado cerca de 2.700 inspecciones técnicas de seguridad humana.

Esta estrategia institucional busca mitigar incidentes de orden público y garantizar que los establecimientos cumplan las directrices de bioseguridad y protección estructural en las aglomeraciones.

El balance consolidado por los organismos de socorro detalla el acompañamiento directo y la asesoría técnica a un total de 2.689 espectáculos públicos.

Paralelamente, los funcionarios extendieron las medidas de vigilancia hacia los parques de atracciones mecánicas, tanto en sedes fijas como en aquellas de carácter itinerante, emitiendo 184 conceptos técnicos de viabilidad operativa.

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Dentro de estas inspecciones, los técnicos fiscales supervisaron de forma minuciosa la manipulación de pirotecnia y el uso de efectos especiales complejos en 91 montajes específicos del distrito.

Como parte de la estrategia preventiva, la entidad distrital ha certificado formalmente a 205 compañías de logística para operar de manera autorizada dentro de la capital, un eslabón que consideran indispensable para disminuir la vulnerabilidad ante cualquier emergencia.

De cara al futuro inmediato, el equipo especializado del DAGRD encabeza el comité técnico enfocado en el análisis, diseño y conceptualización de los planes de contingencia para los masivos montajes de la Feria de las Flores 2026, asegurando que las futuras programaciones de la ciudad se ejecuten bajo el amparo de estas exhaustivas inspecciones.

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