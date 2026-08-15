Resumen: Jhonny Rivera y Jenny López recorrieron la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Arabia, Risaralda, donde se casaron en febrero de 2026, y encontraron graves afectaciones tras el terremoto del 10 de agosto. El cantante también mostró los daños en su vivienda de Pereira y contó los momentos de angustia que vivió su familia. Además, ha compartido información sobre puntos de acopio y necesidades de los damnificados.

“¡Quedó sin techo!”: Jhonny Rivera quedó en shock al ver cómo quedó la iglesia donde se casó tras el terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto también dejó afectaciones en Pereira, ciudad donde reside el cantante de música popular Jhonny Rivera. El artista compartió en sus redes sociales imágenes de los daños registrados en su vivienda y posteriormente recorrió algunos sectores junto a su esposa, Jenny López.

Uno de los lugares que visitaron fue la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el corregimiento de Arabia, Risaralda. El templo tiene un significado especial para la pareja, pues allí celebraron su matrimonio el 22 de febrero de 2026.

Durante la visita, Rivera mostró el estado en el que quedó la edificación. Una parte del techo se desprendió y uno de los muros colapsó sobre un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

El cantante reaccionó con sorpresa al encontrar afectado el lugar donde meses atrás había celebrado su boda.

“Vean pues la iglesia donde me casé; quedó sin techo. Mire, le cayó a este carro. A un carro le cayó todo ese muro. Uf, impresionante. No puedo creer. En esta iglesia fue en la que nos casamos”.

La ceremonia matrimonial de Rivera y López contó con más de 300 invitados. Meses después, el artista regresó al templo y encontró parte de su estructura afectada por el movimiento telúrico.

Así quedó la vivienda de Jhonny Rivera

La vivienda del cantante en Pereira también presentó afectaciones. A través de sus publicaciones, Rivera mostró espejos rotos, objetos que terminaron en el suelo y estatuas decorativas que resultaron dañadas.

Según relató, durante la evacuación algunos elementos de vidrio quedaron en el camino y dificultaron la salida de la vivienda.

La emergencia también generó momentos de angustia entre sus familiares. Una persona allegada sufrió un golpe en la cabeza y su madre tuvo una fuerte reacción de pánico.

“Bendito sea mi Dios (…) lo más importante es que no haya nada que lamentar. En temas de salud, lo material pasa. Mi mamá se cayó al piso, le dio un ataque de pánico (…) fue muy fuerte”.

El artista señaló que, pese a lo ocurrido, ninguno de sus seres queridos sufrió consecuencias graves de salud.

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Rivera también se sumó al apoyo a los damnificados

Además de mostrar las afectaciones que dejó el sismo en su entorno, Jhonny Rivera ha utilizado sus redes sociales para compartir información relacionada con la atención de la emergencia en Risaralda y Pereira.

El cantante ha difundido los puntos de acopio habilitados y las necesidades de alimentos y otros productos básicos para las personas afectadas por el terremoto, con el propósito de que sus seguidores conozcan dónde pueden llevar sus donaciones.

Esta labor se suma a los recorridos que realizó junto a Jenny López por algunos sectores de Pereira, donde pudieron conocer de cerca parte de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

El terremoto se sintió en varias zonas del país

El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó.

El movimiento fue percibido en diferentes ciudades y departamentos, entre ellos Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Pereira fue una de las zonas donde se reportaron afectaciones en infraestructura.

En medio de la emergencia, Rivera ha utilizado sus redes sociales para mostrar parte de lo ocurrido y difundir información sobre las necesidades de las personas afectadas.