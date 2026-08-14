Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Artistas como Ryan Castro, J Balvin, Blessd, Nicky Jam, Karol G y Maluma se han unido a la respuesta tras el terremoto mediante el envío de ayudas, transporte de suministros, asistencia médica y campañas de donación. Algunas iniciativas también contemplan la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas del Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

¡No se quedaron de brazos cruzados! Artistas anuncian apoyo para reconstruir viviendas tras el terremoto

El terremoto registrado el pasado 10 de agosto continúa generando acciones de solidaridad en distintos sectores del país. A cuatro días del movimiento telúrico, artistas colombianos y organizaciones vinculadas a la industria musical han anunciado diferentes iniciativas para llevar asistencia a las comunidades afectadas.

Entre las acciones conocidas están el traslado de ayudas hacia los territorios con mayores necesidades, la participación de personal médico, la habilitación de puntos para recibir donaciones y proyectos enfocados en la recuperación de viviendas.

Las iniciativas involucran a artistas como Ryan Castro, J Balvin, Karol G, Maluma, Blessd, Nicky Jam, Pirlo y Willy García, quienes han comunicado de distintas maneras su participación en la atención de la emergencia.

Ryan Castro y J Balvin coordinan transporte de ayudas

Una de las iniciativas que tomó fuerza desde los primeros días de la emergencia fue la articulada por Ryan Castro y J Balvin, quienes gestionaron junto con la empresa de vuelos chárter Reliance Jets el traslado de suministros hacia las zonas afectadas.

El primer vuelo partió el martes 11 de agosto desde Miami con destino a Cali y transportó dos toneladas de elementos de asistencia. Posteriormente, se contempló el desplazamiento de dos aviones desde Medellín hacia el Chocó con más ayudas y profesionales de la salud.

La propuesta también abrió la posibilidad de facilitar el desplazamiento de personal médico interesado en prestar apoyo directamente en los municipios afectados.

Ryan Castro explicó que estos vuelos podían servir también para quienes quisieran trasladarse a las zonas afectadas para prestar asistencia: “Aprovechando estos trayectos, queremos también dejar abierta la posibilidad para que el personal médico que quiera sumarse y llevar su ayuda directamente a las zonas afectadas pueda hacerlo con nosotros”, señaló.

El cantante, además, habilitó la tienda El Ghetto como punto para recibir elementos destinados a las personas damnificadas.

Blessd llevará apoyo para reconstruir viviendas en Tadó

A las acciones relacionadas con el traslado de suministros se sumó Blessd, quien anunció un proyecto dirigido específicamente a la recuperación de viviendas en el municipio de Tadó, Chocó.

El artista paisa, mediante su Fundación Sueños de Barrio y en compañía de Dímelo Jara, anunció el envío de un equipo de construcción para comenzar labores en la zona.

La iniciativa busca contribuir a que familias damnificadas puedan recuperar un lugar donde vivir. El proyecto se suma a otras ayudas que Blessd había anunciado previamente para las comunidades afectadas, entre ellas el envío de 120 toneladas de asistencia.

Nicky Jam se une a una campaña de reconstrucción

Otra de las iniciativas anunciadas está relacionada con Nicky Jam, quien informó sobre una alianza con Grupo Argos para apoyar la recuperación de viviendas en Chocó, Valle de Cauca y el Eje Cafetero

La propuesta contempla una donación de $13.000 millones y el lanzamiento de la campaña ‘Adopta un Hogar’, con la que se pretende recaudar otros $13.000 millones.

De acuerdo con lo anunciado, el objetivo conjunto es reunir $26.000 millones para respaldar la reconstrucción y brindar apoyo a las familias que resultaron afectadas por el terremoto.

Karol G y Maluma también activaron sus fundaciones

La emergencia también llevó a Karol G a movilizar recursos mediante la Fundación Con Cora, desde donde se anunciaron acciones dirigidas a las familias afectadas.

La cantante hizo un llamado a mantener las ayudas durante la emergencia y comunicó que su organización, Con Cora, participaría en las labores de atención a las personas damnificadas.

Por su parte, Maluma informó que su equipo y la Fundación El Arte de los Sueños se encuentran coordinando recursos a través de Casaterna, Remanence y su propia organización.

El cantante también comenzó a compartir información sobre canales de donación destinados a la emergencia. Al referirse a la respuesta que estaba coordinando su equipo, manifestó: “Estamos haciendo lo que podemos y lo que está a nuestro alcance”.

Pirlo y Willy García se sumaron a la movilización

La respuesta de los artistas no se limitó a las figuras que anunciaron aportes económicos o reconstrucción de viviendas.

El cantante Pirlo informó sobre la disposición de cinco avionetas para transportar donaciones hacia Buenaventura, mientras que Willy García puso en marcha una campaña de recolección de elementos para posteriormente enviarlos a Buenaventura y al Chocó.

En Medellín también se planteó una actividad musical con participación de Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera y Westcol, cuyo propósito es recaudar recursos para apoyar a las comunidades afectadas.

Una respuesta que reúne a distintos sectores

La participación de los artistas se suma a las acciones que diferentes sectores han puesto en marcha tras el terremoto. Sus iniciativas han ampliado la respuesta frente a una emergencia que continúa generando necesidades en varias regiones del país.

En este contexto, las organizaciones vinculadas a las campañas han insistido en la importancia de realizar las donaciones a través de canales verificados, con el fin de evitar que los recursos destinados a los damnificados lleguen a cuentas no autorizadas.