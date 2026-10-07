¡Quedó patentica! Medellín carteleó a una de las chistosas que le tiró cosas a Daniel Torres

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín avanza en la identificación de los asistentes que lanzaron objetos a la pista atlética durante el partido ante Santa Fe en Itagüí, información que entregará a las autoridades para las sanciones correspondientes. Además, la institución respaldará la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía por el jugador Daniel Torres aportando las pruebas recolectadas, e implementará nuevas medidas de seguridad —como el sistema de reconocimiento facial— para proteger a los asistentes y evitar que la conducta de unos pocos perjudique a la hinchada.

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El Deportivo Independiente Medellín anunció avances en la identificación de varios asistentes señalados de lanzar objetos a la pista atlética durante el partido disputado el pasado lunes 5 de octubre ante Independiente Santa Fe, en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí. Los hechos pusieron en riesgo la integridad física de los futbolistas y demás protagonistas del encuentro.

A través de un comunicado oficial, el club confirmó que toda la información recopilada será entregada a las autoridades competentes para que adelanten los procesos legales pertinentes y apliquen las sanciones correspondientes bajo la legislación vigente.

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En el ámbito penal, la institución dio a conocer que el mediocampista Daniel Torres instauró formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El Medellín anunció que coadyuvará en la ampliación de dicha denuncia aportando el material recopilado para esclarecer lo sucedido y castigar a los responsables.

Con el fin de evitar que este tipo de conductas terminen afectando con sanciones a la mayoría de los hinchas que asisten en paz al estadio, el «Equipo del Pueblo» reforzará sus controles de acceso. Entre las nuevas acciones, el club acelerará la implementación de herramientas tecnológicas como el sistema de identificación facial para el ingreso a las tribunas, reafirmando su compromiso con la seguridad y la convivencia en el fútbol.

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