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Resumen: Inundaciones en el Valle de Aburrá: encharcamientos en la Autopista Norte, afectaciones en Zamora y dos quebradas en nivel naranja por las fuertes lluvias.

¡El agua se tomó las vías! Inundaciones en Bello, quebradas en naranja y más de 100 rayos en el Valle de Aburrá

Las fuertes lluvias de la tarde de este miércoles 7 de octubre provocaron encharcamientos y afectaciones viales en varios puntos del Valle de Aburrá, con Bello entre los municipios más afectados. Las inundaciones en el Valle de Aburrá también llevaron a dos quebradas a nivel de riesgo naranja.

Encharcamientos en la Autopista Norte

En la Autopista Norte, sentido sur–norte, se reportó movilidad reducida a la altura de Los Tanques, Belalcázar, Solla y Parque Juanes. La causa fue un encharcamiento en la Autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción de Bello.

Además, el municipio es uno de los focos de las inundaciones en el Valle de Aburrá, videos difundidos mostraron afectaciones viales en el sector de Zamora.

También circularon imágenes de la estación Niquía del Metro en medio del aguacero. Ciudadanos reportaron, además, granizo y vendavales.

Dos quebradas, en nivel naranja

Según el SIATA, dos quebradas pasaron a nivel de riesgo naranja: La Jabalcona, sector La Aguacatala, en Medellín, y El Sesteadero, sector El Pesebre-Ajizal, en Itagüí.

Este nivel indica que el cauce alcanzó un punto crítico y que existe una alta probabilidad de desbordamiento o creciente súbita. La alerta busca que los organismos de gestión del riesgo y las comunidades cercanas estén preparados ante una posible evacuación preventiva.

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Más rayos y lluvia

A la lluvia se sumó la actividad eléctrica. En uno de sus reportes, el SIATA contabilizó 122 descargas en media hora: 40 en Bello, 40 en Copacabana, 20 en Medellín, 20 en Girardota y 2 en Barbosa.

Hacia las 3:22 p.m., las lluvias bajaron de intensidad en el norte del Valle de Aburrá, con registros de entre 0,5 y 2 milímetros. Sin embargo, se formó un nuevo núcleo de precipitación en el suroccidente de Medellín, Itagüí y La Estrella.

Ante el riesgo de nuevas inundaciones en el Valle de Aburrá, las autoridades recomendaron conducir con precaución, reducir la velocidad y estar atentos a posibles encharcamientos y afectaciones en las vías.

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