¡Quedó grabado! Mujer resultó herida al frustrar atraco en Engativá: el ladrón portaba un arma falsa

Resumen: Una mujer fue víctima de un intento de hurto en la localidad de Engativá, Bogotá, donde decidió enfrentarse al presunto ladrón que la intimidó con un arma de fuego. Durante el forcejeo, ambos cayeron al suelo y la víctima sufrió algunas lesiones, pero logró evitar que le robaran sus pertenencias. El delincuente huyó en la bicicleta en la que se movilizaba al notar la presencia de vecinos y transeúntes. Las autoridades confirmaron que el arma utilizada era falsa y analizan los videos de seguridad para identificar al responsable.

Un intento de hurto ocurrido en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, quedó registrado por cámaras de seguridad y ahora es materia de investigación por parte de las autoridades. En las imágenes se observa cómo una mujer decidió resistirse al atraco y sostuvo un fuerte forcejeo con el presunto delincuente, quien la habría intimidado con un arma que posteriormente fue establecida como falsa.

El caso ocurrió cuando la víctima se encontraba en una vía del sector y fue abordada por un hombre que llegó en bicicleta. Según las primeras informaciones, el sujeto descendió del vehículo, se acercó a la mujer y sacó un objeto con apariencia de arma de fuego para obligarla a entregar sus pertenencias.

Lejos de acceder a las exigencias del presunto asaltante, la mujer intentó impedir el robo. Durante varios segundos ambos protagonizaron un intenso forcejeo en plena calle, mientras el hombre trataba de arrebatarle sus objetos de valor y ella hacía todo lo posible por conservarlos.

Las cámaras captaron cómo, en medio del enfrentamiento, los dos terminaron cayendo al pavimento. Como consecuencia del forcejeo, la víctima sufrió golpes y contusiones leves, aunque logró evitar que el hombre se llevara sus pertenencias.

El presunto ladrón escapó al notar la presencia de otras personas

De acuerdo con la información conocida, el intento de hurto terminó cuando el sospechoso advirtió que varios vecinos y transeúntes comenzaban a acercarse para auxiliar a la mujer.

Esto le podría interesar: ¡Terror en Bogotá! Cayeron presuntos «pinchallantas» señalados de secuestrar y robar a sus víctimas

Ante el riesgo de ser interceptado, desistió del robo, tomó nuevamente la bicicleta en la que había llegado y huyó del lugar sin lograr su objetivo.

#INSEGURIDAD. Ayer 20JUL, a las 7AM, en loc/Engativá (Bogotá), mujer fue víctima de intento de atraco con un arma de fuego falsa pero se resistió al robo. Aunque el ladrón no logró quitarle pertenencias, la ciudadana resultó con lesiones personales tras el forcejeo en el sector. pic.twitter.com/lD9Qc9yI2n Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 22, 2026

Posteriormente, las autoridades establecieron que el elemento utilizado para intimidar a la víctima correspondía a un arma falsa. Sin embargo, durante el ataque ella desconocía esa circunstancia y reaccionó frente a lo que consideró una amenaza real.

Tras lo ocurrido, varias personas acudieron a prestarle ayuda, mientras habitantes del sector manifestaron su preocupación por los reiterados casos de inseguridad en esa zona de la capital y solicitaron un mayor fortalecimiento de las labores de vigilancia.

Video será clave para identificar al responsable

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que las grabaciones de las cámaras de seguridad hacen parte del material que está siendo analizado para establecer la identidad del responsable y avanzar en su ubicación y captura.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar enfrentar a los delincuentes durante un atraco, ya que en ese momento no es posible determinar si el arma utilizada es real o simulada. Por ello, insistieron en que la prioridad debe ser proteger la vida y la integridad física de las víctimas y dar aviso oportuno a la Línea de Emergencias 123.