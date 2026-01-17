¡El colmo! Mientras Bogotá despedía a Yeison Jiménez, delincuentes robaron equipo técnico de su bus de producción

Resumen: El homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá se vio empañado por el robo de un equipo técnico especializado del bus de producción del artista, ocurrido mientras se realizaban labores logísticas. El dispositivo, clave para la operación de conciertos, fue sustraído en medio de la masiva asistencia al evento. La Policía adelanta las investigaciones y el equipo del cantante pidió apoyo ciudadano para recuperar el elemento.

El homenaje póstumo al cantante de música popular Yeison Jiménez, realizado el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, estuvo marcado no solo por la masiva despedida de sus seguidores, sino también por un hecho de inseguridad que afectó al equipo técnico del artista.

Durante el desarrollo del evento y en medio de las labores logísticas, fue hurtado un dispositivo clave del bus de producción de Yeison Jiménez, que se encontraba estacionado en las inmediaciones del recinto mientras se adelantaba el descargue de los equipos musicales.

De acuerdo con el equipo de trabajo del cantante, el elemento sustraído corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, una pieza fundamental para la operación de los conciertos en vivo. Este dispositivo coordina las entradas y salidas de los instrumentos, así como los sistemas de reproducción, lo que lo convierte en un componente esencial del montaje técnico.

“Era un equipo indispensable para la operación de los conciertos”, señaló el equipo del artista en un comunicado, al advertir que se trata de un elemento altamente especializado y de difícil reemplazo.

Tras conocerse el hurto, la Policía Nacional asumió el caso y adelanta las investigaciones correspondientes. Según la información oficial, las autoridades ya revisan las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar al presunto responsable.

El equipo también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita recuperar el dispositivo. “Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para estar alerta y reportar de inmediato”, expresaron, habilitando la línea de contacto de Edwin Fabián Rojas (321 468 2219) para recibir cualquier dato relevante.

El robo ocurrió en una jornada de alta complejidad logística y emocional. Desde tempranas horas, miles de fanáticos se congregaron en los alrededores del Movistar Arena para rendir homenaje al artista, fallecido días antes en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, junto a varios integrantes de su equipo de trabajo.

El evento, de carácter gratuito y con aforo limitado, contó con la presencia de familiares, colegas y figuras destacadas de la música popular, e incluyó presentaciones musicales, mensajes de despedida y momentos de recogimiento colectivo. No obstante, la masiva asistencia generó tensiones en el exterior del recinto, lo que obligó a las autoridades a intervenir para preservar el orden público y a finalizar el homenaje antes de lo previsto.

Hasta el momento, no se ha confirmado la recuperación del equipo ni se han reportado capturas relacionadas con el hurto. Desde el equipo de Yeison Jiménez reiteraron que cualquier información oficial será comunicada únicamente a través de sus canales autorizados.