Resumen: Justin Bieber fue confirmado como una de las grandes estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde compartirá escenario con Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y otros artistas. El evento, que marcará un hecho inédito en la historia de la Copa del Mundo, tendrá un enfoque solidario y buscará recaudar fondos para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños en distintos países.

¡Bombazo para la final del Mundial! Justin Bieber se une al espectáculo junto a Shakira, Madonna y BTS

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un antes y un después en la historia del torneo con un espectáculo musical sin precedentes. La FIFA confirmó que el cantante canadiense Justin Bieber hará parte del show del medio tiempo, donde compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS.

El evento se realizará el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, en Estados Unidos, y será la primera ocasión en que una final de un Mundial cuente con una presentación durante el descanso al estilo del tradicional espectáculo del Super Bowl.

Con esta confirmación, Bieber vuelve a un escenario de gran magnitud tras su reciente regreso a la música en vivo, luego de su presentación como artista principal en el festival Coachella.

Un cartel con artistas de talla mundial

Además de Justin Bieber, el espectáculo reunirá a varios artistas y agrupaciones de reconocimiento internacional. Entre ellos estarán Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, un coro conformado por estudiantes de una escuela primaria de Staten Island que actuará junto a Coldplay.

La propuesta artística también incluirá la participación de algunos de los personajes más emblemáticos de Los Muppets, como Kermit (la rana René) y Miss Piggy (la cerdita Peggy), quienes harán parte del mensaje educativo que acompañará el evento.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos y contará con la dirección creativa de Chris Martin, vocalista de Coldplay, mientras que la producción estará a cargo de Global Citizen.

Un show con propósito solidario

Más allá del componente musical, la presentación tendrá un objetivo social. La iniciativa busca recaudar recursos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, programa que pretende reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños de diferentes países.

Como parte de esa estrategia, la FIFA anunció que destinará un dólar por cada entrada vendida durante la Copa Mundial 2026 a este fondo. La campaña también contará con aportes respaldados por los gobiernos de Canadá y Portugal.

Justin Bieber celebró su participación

Tras hacerse oficial el anuncio, el cantante canadiense expresó su entusiasmo por integrar este espectáculo, destacando el impacto que tiene el torneo a nivel mundial.

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«La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido al saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo».

La organización también difundió otro mensaje del artista en el que reiteró el alcance global del torneo.

«La Copa Mundial de la FIFA une al mundo de una manera que nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de ser parte de este show de medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños alrededor del mundo».

Burna Boy también será protagonista

Otro de los nombres confirmados es el del cantante nigeriano Burna Boy, quien este año hace parte de la canción oficial del Mundial junto a Shakira con el tema «Dai Dai», una producción que mezcla ritmos latinos con afrobeats.

El artista destacó la importancia de participar en un evento de esta magnitud y aseguró:

«La Copa Mundial de la FIFA es uno de los pocos momentos que de verdad reúne a todo el mundo. Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad que no me tomo a la ligera».

La FIFA destaca el mensaje del evento

Durante el anuncio oficial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, resaltó el alcance que tendrá el espectáculo y el mensaje que pretende transmitir a millones de espectadores alrededor del planeta.

«Nos enorgullece que artistas extraordinarios como Justin Bieber y Coldplay se unan a nosotros. Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro PS22 desempeñarán un papel clave al transmitir un poderoso mensaje de paz, unidad y esperanza a miles de millones de personas en todo el mundo. Mientras el mundo se une para el partido de fútbol más importante de la historia… este espectáculo innovador, hecho realidad a través de la visión creativa de Chris Martin, celebrará el fútbol, la música y nuestros valores compartidos, asegurando un legado que trascienda el silbatazo final».

Con la incorporación de Justin Bieber, el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026 continúa consolidándose como uno de los eventos musicales más ambiciosos organizados por la FIFA, combinando entretenimiento con una campaña de alcance internacional enfocada en impulsar oportunidades educativas para niños de diferentes regiones del mundo.