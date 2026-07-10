Resumen: El Tribunal Superior de Antioquia confirmó en segunda instancia la condena de 33 años y cuatro meses de prisión contra Edison Arley Posada, responsable del asesinato del exciclista Marlon Pérez. La decisión dejó en firme la sentencia por homicidio agravado y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

¡Quedó en firme! Ratifican condena de más de 30 años contra el asesino del ciclista Marlon Pérez

La justicia dejó en firme la condena contra Edison Arley Posada Posada, conocido con los alias de ‘Morcilla’ o ‘Cucaracho’, al confirmar su responsabilidad en el asesinato del exciclista profesional Marlon Alirio Pérez Arango, un crimen ocurrido en octubre de 2024 en el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, que resolvió el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado y confirmó en su totalidad la sentencia emitida en primera instancia. De esta manera, Posada deberá cumplir una pena de 33 años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio agravado.

Además de la condena privativa de la libertad, el Tribunal mantuvo la sanción de 20 años de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, dejando en firme todas las determinaciones adoptadas durante el proceso judicial.

El crimen y las pruebas que sustentaron la condena

La investigación adelantada por la Fiscalía permitió establecer la secuencia de los hechos ocurridos la noche del 3 de octubre de 2024 en la vereda Camargo, sector Los Tanques, zona rural de El Carmen de Viboral.

De acuerdo con las pruebas recopiladas durante la investigación, Marlon Pérez compartió varias horas en un establecimiento comercial junto con el hoy condenado y una mujer, donde consumieron bebidas alcohólicas. Posteriormente, los involucrados se desplazaron hacia la vivienda del exdeportista.

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Fue durante ese recorrido cuando, según determinó la investigación, Edison Arley Posada atacó a Pérez con un arma cortopunzante antes de que ambos llegaran al inmueble. La agresión le ocasionó una herida en el cuello que resultó fatal.

El dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que esa lesión fue la causa del fallecimiento del reconocido ciclista.

Dentro del proceso también se acreditó que, una vez cometido el crimen, el condenado cambió la ropa que llevaba puesta con el propósito de dificultar su identificación por parte de las autoridades durante las primeras labores investigativas.

El fallo quedó en firme

Con la decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Antioquia ratificó la responsabilidad penal de Posada y dio por concluido el proceso de apelación, dejando ejecutoriada la condena impuesta por el homicidio del exdeportista.

Marlon Alirio Pérez Arango, de 47 años, fue una de las figuras más reconocidas del ciclismo colombiano gracias a su trayectoria en competencias nacionales e internacionales. Su asesinato causó un profundo impacto en el deporte del país y generó múltiples manifestaciones de rechazo por parte de deportistas, dirigentes y aficionados, quienes lamentaron la pérdida de uno de los referentes del ciclismo antioqueño.