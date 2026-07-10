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Resumen: En una operación conjunta en Bogotá, las autoridades incautaron más de cuatro toneladas de insumos químicos y miles de galones de sustancias utilizadas para la producción de cocaína. El procedimiento permitió afectar la logística de una estructura criminal, evitar la fabricación de grandes cantidades de estupefacientes y capturar a cuatro personas vinculadas al abastecimiento ilegal.

Bogotá le cerró el paso al narcotráfico: incautan cargamento clave para producir 70 toneladas de cocaína

Una operación conjunta de las autoridades permitió afectar una estructura dedicada al abastecimiento de insumos utilizados para el procesamiento de cocaína. El procedimiento fue realizado en Bogotá y dejó como resultado la incautación de más de cuatro toneladas de materiales químicos y la captura de cuatro personas.

La acción fue adelantada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Durante el operativo fueron incautadas 4,5 toneladas de insumos químicos y 3.350 galones de sustancias esenciales para la producción de clorhidrato de cocaína.

Afectación a la capacidad de producción criminal

Según la información entregada por las autoridades, los elementos decomisados tenían como destino una estructura vinculada al negocio del narcotráfico. La incautación permitió evitar la producción de aproximadamente 70 toneladas de cocaína.

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El resultado representa una afectación a las capacidades logísticas y financieras de la organización criminal que, de acuerdo con la investigación, pretendía trasladar estos insumos hacia el departamento de Nariño para continuar con actividades relacionadas con el procesamiento de estupefacientes.

Operación conjunta contra las economías ilícitas

El procedimiento hace parte de las acciones coordinadas entre diferentes entidades para combatir las cadenas de suministro utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Con la ubicación e incautación de estos materiales, las autoridades lograron intervenir una fase clave dentro del proceso de producción de drogas ilícitas, afectando los recursos y la infraestructura necesaria para el funcionamiento de estas actividades ilegales.

Además de la incautación de los insumos, cuatro personas fueron capturadas durante la operación y quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

Las instituciones participantes señalaron que continuarán desarrollando acciones contra las estructuras criminales que utilizan diferentes regiones del país como rutas de almacenamiento, transporte y distribución de elementos destinados a la producción de sustancias ilícitas.