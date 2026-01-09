¡Quedaron grabados! Criminales robaron $18 millones a un hombre en muletas en pleno centro de Girardota

Un hombre con movilidad reducida fue víctima de un asalto que ha encendido las alarmas sobre la creciente ola de fleteos en el norte del Valle de Aburrá. El hecho ocurrió el pasado 5 de enero, a plena luz del día, cuando la víctima se desplazaba en muletas por una zona urbana del municipio.

Según la denuncia, minutos antes del ataque, el hombre había retirado 18 millones de pesos de una entidad bancaria como parte de un negocio. Tras estacionar su vehículo en un parqueadero cercano, se dirigía nuevamente hacia su carro cuando fue abordado por un delincuente que lo amenazó con un objeto oculto dentro de una bolsa. A pesar de su condición física, intentó resistirse, pero no pudo evitar que le arrebataran el dinero.

El asalto quedó registrado en video, que se ha difundido en redes sociales, y muestra cómo el agresor fuerza el intercambio y huye del lugar en una motocicleta, acompañado por un cómplice. Las autoridades locales aseguran que los responsables aún no han sido capturados.

Un grupo especializado de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía asumió la investigación y ya está analizando los registros de videovigilancia de la zona, así como otros elementos probatorios, para dar con los autores del hurto. Las autoridades también solicitan la colaboración de la comunidad para avanzar en la identificación de los responsables.

El secretario de Gobierno de Girardota, Diego Rojas, indicó a Blu Radio que las autoridades ya realizaron un proceso de identificación facial con las cámaras de seguridad del municipio y lograron establecer una trazabilidad de los hechos, lo que permitiría avanzar de manera significativa en la investigación del caso.

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables, quienes, según las primeras investigaciones, podrían estar vinculados con otros robos recientes en la región.

Este incidente pone de relieve la importancia de extremar las precauciones al movilizarse con dinero en efectivo y de contar con sistemas de videovigilancia que faciliten esclarecer los delitos de manera rápida.