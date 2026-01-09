Antioquia refuerza controles y aplica medidas especiales ante la alta movilidad del puente festivo

Resumen: Durante el puente festivo de Reyes, las autoridades en Antioquia activaron un plan especial de movilidad ante el alto flujo vehicular previsto en las vías del departamento. El dispositivo incluye controles de tránsito, reversibles en corredores estratégicos, presencia de la Policía y el Ejército, apoyo de organismos de socorro y monitoreo permanente para garantizar la seguridad de los viajeros y atender posibles emergencias.

Durante el puente festivo de Reyes, se espera una alta movilidad por las carreteras de Antioquia, con la circulación de más de 650 mil vehículos en los principales corredores viales del departamento. Para garantizar desplazamientos seguros, la Gobernación de Antioquia activó un plan integral en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército, las concesiones viales, el Invías y los municipios.

Según informó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, más de 216 uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte estarán desplegados en los seis ejes viales con mayor flujo vehicular, junto con personal del Ejército Nacional. El operativo busca fortalecer los controles, prevenir accidentes y brindar asistencia a los viajeros durante la operación éxodo y retorno.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, indicó que se han coordinado acciones para minimizar contratiempos en la movilidad y acompañar a los ciudadanos durante este fin de semana festivo, que también contará con celebraciones tradicionales en 17 municipios.

Infraestructura, controles y medidas especiales de tránsito

El secretario de Infraestructura Física, Luis Horacio Gallón Arango, confirmó que todas las vías a cargo del Departamento están habilitadas y que los contratos de reacción inmediata se encuentran activos.

Para atender emergencias viales, se disponen 18 frentes de trabajo con maquinaria amarilla distribuidos en las nueve subregiones de Antioquia. Además, habrá personal adicional en los peajes, en coordinación con las concesiones viales, para agilizar el recaudo y reducir congestiones.

Durante el retorno, se implementarán medidas especiales de manejo de tráfico, como reversibles en el Túnel de Oriente (sentido Rionegro–Medellín) el domingo y lunes festivo entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., y en la vía Pacífico 1, entre Camilo C y Primavera, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. También habrá restricciones para vehículos de carga de más de 3.4 toneladas en vías nacionales los días 10 y 12 de enero, así como en la vía Medellín–Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), en horarios específicos.

Seguridad, protección ambiental y celebraciones tradicionales

Las autoridades ambientales hicieron un llamado a la protección de la fauna silvestre. Dionisia Yusti Rivas, gerente de Protección Animal de la Secretaría de Ambiente, recomendó a los conductores reducir la velocidad, especialmente en zonas rurales y corredores viales del Suroeste, Oriente, Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá, así como en tramos señalizados como pasos de fauna, para evitar atropellamientos y accidentes. También recordó que está prohibido el comercio de fauna silvestre.

Los organismos de socorro se mantendrán en alerta. Carlos Mario Zuluaga Gómez, director (e) del Dagran, indicó que los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo están activos y que en los peajes habrá presencia de personal de Ponalsar, Cruz Roja, Defensa Civil y el Grupo de Rescate Apolo, en coordinación con la Línea 123, para atender cualquier eventualidad.

Además, advirtió sobre la probabilidad de lluvias en varias zonas del departamento según el pronóstico del SAMA y recomendó a los ciudadanos tomar precauciones, evitando actividades recreativas en ríos y quebradas durante precipitaciones.

Finalmente, desde la Secretaría de Desarrollo Económico se informó que durante el puente festivo se realizarán fiestas y eventos tradicionales en municipios como Granada, Marinilla, San Carlos, Alejandría, El Santuario, Cocorná, Tarazá, Yolombó, Puerto Nare, Necoclí, Girardota, Caldas, Olaya, Sabanalarga, Santa Fe de Antioquia, Carolina del Príncipe y San José de la Montaña.

Las autoridades hacen un llamado a la responsabilidad de los ciudadanos para disfrutar de las celebraciones con tranquilidad y garantizar que las festividades se desarrollen de manera segura.