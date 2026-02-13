Resumen: Un perro fue gravemente agredido con machete en el barrio Santa Martha, Ciudad Bolívar, por presuntamente cuatro personas. Gracias a videos de la comunidad, el IDPYBA y la Policía aseguraron al animal, que recibe atención veterinaria especializada, y activaron la ruta penal ante la Fiscalía para identificar y judicializar a los responsables.

¡Quedaron grabados! Autoridades buscan a sujetos que agredieron con machete a un perrito en Bogotá

Un grave caso de maltrato animal se registró este jueves 12 de febrero en el barrio Santa Martha, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Un perro fue víctima de agresiones con machete y otros objetos contundentes, presuntamente por cuatro personas, según evidencian videos suministrados por la comunidad.

El incidente movilizó de inmediato a las autoridades y grupos de protección animal. El equipo SOS Animales, junto al personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en articulación con la Policía de Bogotá y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, atendieron el caso.

La valoración inicial indicó que el animal presentaba múltiples heridas y signos de intenso dolor. Tras la atención de urgencia, el perrito fue trasladado bajo custodia del Escuadrón Anticrueldad del IDPYBA para su evaluación veterinaria y atención integral.

Frente a los hechos, el IDPYBA instauró de manera oficial el proceso ante el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación, activando la ruta penal para judicializar a los responsables. La entidad confirmó que se están realizando análisis y recolección de evidencias, incluyendo los videos aportados por la comunidad, con el fin de fortalecer el caso y asegurar una judicialización efectiva.

La Alcaldía Local y el IDPYBA hicieron un llamado a los ciudadanos para que, en caso de contar con información, videos o testimonios que puedan aportar a la investigación, los reporten de manera inmediata a la Línea de Emergencias 123, con el fin de esclarecer lo ocurrido y garantizar que no haya impunidad.

Mientras se adelanta la investigación, el perrito permanece bajo cuidado del Escuadrón Anticrueldad del IDPYBA, recibiendo atención veterinaria y seguimiento especializado. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y el análisis de los videos aportados por la comunidad, con el objetivo de identificar y judicializar a los responsables.