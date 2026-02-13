Resumen: La Policía desmanteló un parqueadero ilegal en el barrio Paraíso, en Ciudad Bolívar, tras una alerta de la comunidad. En el operativo fueron capturadas cinco personas y se recuperaron dos vehículos que presentaban alteraciones en los números de chasis y motor. Los detenidos deberán responder por los delitos de receptación y manipulación de la identificación de automotores, y quedaron a disposición de la Fiscalía para el proceso judicial correspondiente.

¡Era una fachada! Caen cinco personas que manejaban un parqueadero de carros robados en Ciudad Bolívar

Un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá permitió desarticular un parqueadero ilegal que funcionaba en el barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde fueron hallados vehículos con reporte de hurto y autopartes de dudosa procedencia. El procedimiento dejó cinco personas capturadas y la recuperación de dos automotores.

La intervención se produjo luego de que habitantes del sector alertaran a las autoridades sobre movimientos sospechosos en un lote que era utilizado como parqueadero improvisado. Según la información entregada por la comunidad, en el lugar permanecían varios carros que, al parecer, figuraban como robados.

Tras recibir la denuncia, uniformados adscritos a la estación de Policía de Ciudad Bolívar, con apoyo del grupo especializado en automotores de la SIJÍN, realizaron una inspección técnica en el predio. Durante la verificación, los investigadores detectaron inconsistencias en los sistemas de identificación de dos vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, los automotores presentaban alteraciones en los números de chasis y motor, los cuales no coincidían con las placas instaladas. Este tipo de manipulación es común en estructuras dedicadas a la comercialización ilegal de vehículos o autopartes, ya sea para su reventa o desmantelamiento.

Esto le podría interesar: ¡Indignante! Camioneta de MinEducación atropelló y mató a una perrita en Bogotá

Las autoridades señalaron que las cinco personas capturadas serían las responsables de la administración del parqueadero, donde además se encontraron autopartes cuyo origen será materia de investigación. Los detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos de receptación y alteración o supresión del número de identificación de vehículo automotor.

Hasta un lote que funcionaba como parqueadero en el Paraíso, de Ciudad Bolívar, llegó @PoliciaBogota y halló vehículos hurtados. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad La alerta ciudadana fue clave para llegar a este lugar, donde adulteraban chasis y motores para burlar los controles. Cinco personas fueron capturadas… pic.twitter.com/IfovQ1kbaM — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 13, 2026

Tanto los capturados como los vehículos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente y definirá la situación jurídica de los implicados.

Este resultado, según indicaron fuentes policiales, fue posible gracias a la información suministrada por la ciudadanía, lo que permitió activar el componente investigativo y realizar la intervención en el lugar.

La Policía reiteró el llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho delictivo o comportamiento que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Las autoridades insisten en que la denuncia oportuna es fundamental para adelantar procesos investigativos y contrarrestar estructuras dedicadas al hurto y comercialización ilegal de vehículos en la capital.