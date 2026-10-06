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    Terminan obras para frenar inundaciones en cuatro quebradas de Medellín: así quedaron

    Desbordamientos, inundaciones y una cancha afectada: así cambiaron cuatro sectores con las primeras obras en quebradas de Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Terminan obras para frenar inundaciones en cuatro quebradas de Medellín: así quedaron

    Resumen: La Alcaldía entregó las primeras cuatro obras hidráulicas en quebradas de Medellín: La Honda, La Aguadita, El Pelón y La Cabuyala. Inversión de $663.000 millones.

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    ‘Mi Río, Mis Quebradas’ ya muestra sus primeros resultados. La Alcaldía terminó y puso en funcionamiento las obras en La Honda, La Aguadita, El Pelón y La Cabuyala. Son las primeras de un total de 26 intervenciones en quebradas de Medellín para reducir el riesgo de inundaciones.

    En La Honda, la intervención quedó ejecutada al 100%. Allí se construyeron 250 metros de canal y dos box culvert, estructuras bajo tierra por donde circula el agua. Con esto se da solución a los desbordamientos en las carreras 48A y 49, entre las calles 70 y 71, además de atender una acción popular.

    Terminan obras para frenar inundaciones en cuatro quebradas de Medellín

    Foto de cortesía.

    La Aguadita tiene ahora un muro de 58 metros que sostiene el talud de la Institución Educativa Normal Superior. A esto se suma un puente peatonal de 12 metros de largo y 3 de ancho, para el paso seguro de los estudiantes.

    Terminan obras para frenar inundaciones en cuatro quebradas de Medellín

    Foto de cortesía.

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    En San José de Manzanillo, la quebrada El Pelón recibió 12 metros de canal y 98 metros de box culvert. La obra responde a las inundaciones que golpeaban a la comunidad y que afectaban el uso de la cancha del sector.

    Terminan obras para frenar inundaciones en cuatro quebradas de Medellín

    Foto de cortesía.

    En La Cabuyala se instalaron 38 metros de box culvert para evitar que la quebrada siga desbordándose sobre la vía principal que conduce a San Antonio de Prado.

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    Terminan obras para frenar inundaciones en cuatro quebradas de Medellín

    Foto de cortesía.

    La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, explicó que las obras se complementan con nuevo espacio público de la estrategia Corredores Azules: 15.000 metros cuadrados en la quebrada Altavista y 2.000 en La Honda.

    Estos trabajos son posibles por un convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano, e incluirán soluciones naturales. La funcionaria resaltó la recuperación del río y las quebradas de Medellín como una apuesta de sostenibilidad, resiliencia y acción climática.

    En total, el programa para las quebradas de Medellín tiene proyectada una inversión de $663.000 millones. Ese dinero se destinará a reducir riesgos, mantener y mejorar la infraestructura hidráulica y conservar zonas naturales estratégicas.

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