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    ¡Ojo con las quebradas! La Presidenta sube a riesgo rojo en pleno aguacero

    Fuertes lluvias provocaron inundaciones y aumento del caudal de quebradas en Medellín. La Presidenta alcanzó riesgo rojo en El Poblado.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Ojo con las quebradas! La Presidenta sube a riesgo rojo en pleno aguacero

    Resumen: Fuerte aguacero genera inundaciones en Medellín y eleva a riesgo rojo el nivel de la quebrada La Presidenta en El Poblado.

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    Un fuerte aguacero afecta durante la tarde de este lunes 5 de octubre a Medellín y varios municipios del sur del Valle de Aburrá, donde se reportan inundaciones, lluvias intensas y un rápido aumento en los niveles de algunas quebradas.

    Uno de los puntos que concentra la atención es la quebrada La Presidenta, a la altura del sector del Éxito de El Poblado, donde su caudal aumentó rápidamente y alcanzó nivel de riesgo rojo, de acuerdo con los reportes del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA).

    Las precipitaciones comenzaron a ingresar después de las 2:45 de la tarde por sectores de Envigado y Caldas y posteriormente avanzaron hacia diferentes zonas de Medellín.

    A las 3:43 de la tarde, la red pluviométrica registró acumulados de hasta 8 milímetros en cinco minutos en límites entre Itagüí y Medellín. En el centro de la capital antioqueña se reportaron hasta 5 milímetros, mientras que en el oriente de Medellín y Sabaneta se registró hasta 1 milímetro. En Caldas, el acumulado llegó a 2 milímetros durante ese mismo periodo.

    La situación también generó afectaciones en la movilidad. Por condiciones climáticas, el Metrocable Línea J, que conecta San Javier con La Aurora, se encuentra temporalmente fuera de servicio.

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    Ante el comportamiento de las lluvias y el incremento de algunas fuentes hídricas, el SIATA recomendó transitar con precaución y evitar zonas con empozamientos, pasos a desnivel y sectores cercanos a quebradas que presenten alertas por posibles crecientes.

    Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los niveles de las quebradas para establecer la evolución de la emergencia durante la tarde.

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