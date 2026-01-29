Resumen: Un video captó cómo la quebrada La Presidenta se desbordó en 44 minutos tras un aguacero histórico en El Poblado. No se reportan víctimas, pero hay cierres en la 10.

¡VIDEO que eriza la piel! En solo 44 minutos, la quebrada La Presidenta se salió de su cauce y se tragó El Poblado

Lo que comenzó como una tarde nublada en el Valle de Aburrá el pasado 28 de enero, terminó en una emergencia sin precedentes en El Poblado. Un video de seguridad captó el momento exacto en que la quebrada La Presidenta, en un lapso de apenas 44 minutos, superó su nivel crítico y se desbordó sobre las vías principales, dejando un rastro de destrucción y un caudal descontrolado que arrastró todo a su paso.

El fenómeno, ocurrido el pasado miércoles, sorprendió a expertos, pues en menos de una hora cayó en algunos sectores más agua de la que normalmente se registra en todo el mes de enero.

La magnitud del evento quedó evidenciada en las estaciones de monitoreo cercanas al INEM José Félix de Restrepo y la parte alta de Las Palmas, donde el caudal alcanzó picos históricos de hasta 185,93 milímetros.

Esta presión hídrica generó inundaciones severas en puntos estratégicos como Patio Bonito, la Superior con Los González, y las inmediaciones de la glorieta de Monterrey.

Entre las 2:46 p.m. y las 3:30 p.m., la línea de emergencias 123 colapsó con más de 250 llamadas de ciudadanos que reportaban cómo el agua cubría por completo los neumáticos de los vehículos y convertía las calles en ríos de lodo.

Ante la gravedad de la situación, el Puesto de Mando Unificado (PMU) desplegó a más de 200 funcionarios, incluyendo Bomberos, Policía y personal de las secretarías de Infraestructura y Medio Ambiente.

Actualmente, se mantienen cierres preventivos en los alrededores de la glorieta de la calle 10 para facilitar las labores de limpieza de sumideros y la remoción de escombros que dejó el caudal a su paso.

La recomendación para los habitantes de El Poblado es mantenerse alejados de los cauces, ya que la saturación de los suelos tras el violento caudal de hoy aumenta el riesgo de nuevos incidentes.

En 44 minutos llovió en la zona sur oriental de Medellín, lo que normalmente llueve durante todo el mes de enero. pic.twitter.com/DsIBVn941v — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 29, 2026

